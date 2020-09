Gotovinski krediti bez žiranata i hipoteke u Sberbanci

Ukoliko Vam je potreban novac za ostvarenje vaših želja, te kako bi zadovoljili različite finansijske potrebe ili jednostavno želite da olakšate svoju svakodnevnicu, Sberbank a.d. Banjaluka je tu za vas sa gotovinskim kreditima, za svaku namjenu i zamjenu. Od sada, sve ono o čemu trenutno maštate možete priuštiti sebi uz pomoć gotovinskih kredita Sberbank a.d. Banjaluka.

Gotovinski kredit je odlično rješenje za Vaše finansijske potrebe, a vaši planovi i želje neće više biti nedostižni. Odobreni iznos kredita možete iskoristiti za svaku namjenu i zamjenu, uz mnoge pogodnosti, kao što su brz proces donošenja odluke, onlajn podnošenje zahtjeva, mogućnost izbora fiksne i promjenljive kamatne stope, i sve to bez žiranata i bez hipoteke.

„Poslovne aktivnosti naše Banke su usmjerene na kreiranje i pružanje proizvoda i usluga, koji će na brz i adekvatan način odgovoriti potrebama naših klijenata, koji su nam uvijek na prvom mjestu. Upravo uz Sberbank a.d. Banjaluka gotovinski kredit, kreirali smo ponudu za naše klijente kojima je potreban brz i jednostavan pristup kreditnim sredstvima, za svaku namjenu i zamjenu. Gotovinski kredit odobravamo bez žiranata, i bez hipoteke, maksimalan iznos kredita je do 50.000 KM, a rok otplate do 10 godina. Jedna od mnogih pogodnosti je da zahtjev za kredit možete podnijeti onlajn uz samo jedan dolazak u poslovnicu i to radi potpisivanja ugovora.“ izjavio je Gordan Đukić, direktor prodaje i mreža filijala Sberbank a.d. Banjaluka.

Zahtjev za gotovinski kredit - za svaku namjenu i zamjenu, kao i za sve ostale proizvode Sberbank a.d. Banjaluka je moguće podnijeti onlajn, putem internet stranice www.sberbankbl.ba, a aplicirati možete i putem Mobilnog bankarstva - mSberbankBL i elektronskog bankarstva - Online banking.