Građani će plaćati ceh skuplje struje

SARAJEVO - Predstavnici sindikata iz realnog sektora FBiH upozoravaju da bi se najavljeno povećanje cijene električne energije za privredu moglo negativno odraziti na broj radnika, ali i na sama privredna društva, te će ceh skuplje struje plaćati i građani.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je za "Nezavisne novine" da je "Elektroprivreda BiH" u posljednje dvije godine podizala cijenu struje za 40 odsto.

"U principu je bilo i nekih objektivnih razloga za to, išla je cijena uglja, rasle su i plate, ali ove godine najavljeno je poskupljenje za 25 odsto, te mislimo da ne postoji više nijedan razlog da se dodatno dira cijena električne energije za narednu godinu", kazao je Smailbegović.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi došlo do rasta cijene električne energije, u najvećoj mjeri bi se to prelilo na građane.

"To povećanje cijene vratilo bi se ponovo građanima kroz povećanje cijene proizvoda i usluga sa jedne strane, a sa druge strane, naše firme koje su izvozno orijentisane, one u principu gube konkurentnost i moglo bi doći do još većeg pada izvoza", kazao je Smailbegović i istakao da bi rastom cijene električne energije došlo i do smanjenja broj radnika u nekim privrednim preduzećima.

"Vlada FBiH je ta koja konačno donosi odluku da li će i koliko poskupjeti električna energija za privredu, očekujemo da će Vlada uzeti u obzir sve argumente te da će donijeti odluku da ne dođe do poskupljenja", pojašnjava Smailbegović i ističe da je električna energija resurs koji BiH treba da iskoristi da pomogne privredi.

Dodaje da bi do kraja ovog mjeseca preduzećima trebalo da stignu novi ugovori za narednu godinu.

Iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Sindikata hemije i nemetala FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH te Sindikata metalaca FBiH naglašavaju da bi povećanje cijena električne energije za privredna društva nužno dovelo do povećanja cijena hrane, ali i svih drugih usluga i robe. Predstavnici industrijskih sindikata ističu da bi naknadno moglo doći i do povećanja cijena električne energije za domaćinstava, ako ne do kraja 2023. godine, onda se to može očekivati u narednoj godini.

"Kriza je naročito osjetna u sektoru šumarstva i drvne industrije, ali i papira. Proizvodni kapaciteti odavno su ograničeni, a broj radnika u nekim fabrikama za proizvodnju namještaja značajno je smanjen. Bojimo se da će iskazani finansijski gubitak u poslovanju 'Elektroprivrede BiH' u periodu januar - septembar 2023. godine biti prebačen na teret privrede i građana, a prije svega radnika i radnica iz realnog sektora. Ponovo aktualiziranja najava poskupljenja električne energije u Federaciji BiH dodatno unosi nemir među radnike i radnice, ali generalno i građane", kaže Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH.

Sindikati iz realnog sektora traže od Vlade FBiH da donese mjere koje će onemogućiti povećanje cijena električne energije za privredu, odnosno, da donese mjere kojima će se zaštititi privreda, radnici i radnice u industrijskim sektorima i građani u FBiH.

Industrijski sindikati traže od vlasti da više računa povedu o realnom sektoru i radnicima i radnicama realnog sektora, koji stvaraju nove vrijednosti i pune budžetske i vanbudžetske fondove.

