Građani opet izigrani: Ponovo pomjeren rok otvaranja Mosta Počitelj

Iako su iz Autocesta FBiH najavljivali da će kolosalni Most Počitelj, kao i cijela dionica autoputa koja će skratiti put do mora, biti pušten u saobraćaj do početka ljetne sezone, to se nije desilo.

Time je po ko zna koji put probijen rok za otvaranje ovog mosta koji je trebao biti završen još prije nekoliko godina, piše BiznisInfo.ba.

Prvi rok bio je kraj radova bio još mart 2022. godine. Nakon toga je rok nekoliko puta pomijeran. Potom su se na mostu pojavile i pukotine, čije je saniranje trajalo dugo vremena.

Proljetos je rečeno da su konačno otklonjene sve prepreke i da će most biti otvoren do početka ljetne sezone. No, iako sezona uveliko traje a mnogi bh. građani već uživaju na morskoj obali, most i dalje nije u funkciji.

Prema najnovijim informacijama, radovi na dionici Počitelj – Zvirovići, u okviru koje se nalazi ovaj most – “privode se kraju”.

Prema najnovijoj verziji koja stiže iz Autocesta FBiH, ovaj most treba biti pušten u saobraćaj “u toku ljetne sezone”.

Inače, izvođači radova su azerbejdžanska firma Azvirt Limited Liability Company, te kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group. Kao podizvođač angažovana je kompanija Hering iz Širokog Brijega.

Ugovor o izgradnji potpisan je 20. juna 2019. godine a vrijednost ugovora iznosi oko 56 miliona evra.

Ovaj most dobio je ime po istoimenom obliženjem gradiću koji je turističko središte u Hercegovini, a planirano je da bude dug 980 metara i visok 100 metara.

Kada će most biti u funkciji, zapravo je nemoguće kazati, s obzirom da je rok toliko puta pomjeran da više niko ne zna šta je istina, a šta manipulacija.

