Građani u FBiH platiće ceh skuplje struje privredi

SARAJEVO - Iako Vlada Federacije BiH građane ubjeđuje da električna energija za domaćinstva neće poskupjeti, desiće se i gore, jer poskupljenje električne energije za privredne subjekte u FBiH, na čemu insistiraju obje elektroprivrede u ovom entitetu, znači da će sve proizvedeno u kompanijama na području Federacije BiH poskupjeti.

Ovog stava su ekonomski stručnjaci, koji su svjesni da će doći do povećanja cijena na tržištu, ali i gubitka radnih mjesta.

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda FBiH i doktor ekonomskih nauka, za "Nezavisne novine" kaže da su poskupljenja neminovnost.

"Rast cijena električne energije privrednicima ima višestruki efekat prije svega u poskupljenju proizvodnje, manjoj konkurentnosti i pitanju krajnje cijene za potrošače/građane", kaže Žuljević.

Dodaje da je jasno da, kad sirovine poskupljuju, i sam proces proizvodnje poskupljuje, što u konačnici dovodi do poskupljenja finalnog proizvoda, koje se odražava u rastu cijena za krajnje kupce i naravno na sve lošiji standard, jer realni rast dohotka ne prati rast cijena.

"Politika Vlade koja cijenu električne energije podiže privredi, a kao građanima neće dirati je čista demagogija, jer je jasno da je ekonomija sistem spojenih posuda gdje je u siromašnim ekonomijama kao što je naša nemoguće očekivati da će privrednik moći kompenzirati unutrašnjim resursima rast cijena sirovine, bez prebacivanja kroz rast cijena na krajnjeg potrošača. Pogotovo je to nerealno očekivati s obzirom na to da će i konkurencija morati povećati cijene, pa to neće dominantno biti odrednica poslovne konkurentnosti sa kojom se menadžer mora nositi. Zaključujem kako je u stanju naše ekonomije iracionalno očekivati da privrednik nakon rasta cijena električne energije odluči ne povećati cijene, već kompenzirati novi trošak iz svojih rezervi (kojih je izrazito malo), jer to objektivno znači smanjenje profitabilnosti poslovanja, a niska profitabilnost je već izrazito veliki problem", objašnjava Žuljević.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da se nada da poskupljenje neće ići do nerazumnih granica kao što je predloženo od strane elektroprivrede i da će se to moći svesti na prihvatljive granice.

"Rekli smo da sve što je dvocifreno nama ne odgovara. Ukoliko to bude znatno više, naravno da će se situacija usložniti. Takvo poskupljenje može dovesti do dvije stvari; sve ove firme koje su izvoznici i koje nemaju mogućnost povećati cijene svojih proizvoda, tu će doći do smanjenja broja radnih mjesta, pogotovo tamo gdje električna energija ima veće učešće u proizvodnji. Ovi koji su na domaćem tržištu i koji tu prodaju svoje proizvode, neminovno će poskupjeti svoje proizvode i sve će to imati posljedice. Neću da vjerujem da će doći do takvog poskupljenja, jer ne vidimo nijedan razlog da elektroprivreda to uradi. Oni imaju solidan polugodišnji bilans, nekoliko procenata možemo prihvatiti", kaže Smailbegović, te dodaje kako smatra da je ovo "čisti lov u mutnom, da probamo, pa šta bude".

Aziz Šunje, ekonomski stručnjak i univerzitetski profesor, za "Nezavisne" kaže da će poskupljenje struje za privredu neminovno dovesti do poskupljenja, jer će se povećati troškovi proizvodnje svih onih proizvoda koji su proizvedeni po skupljoj tarifi električne energije.

"Istovremeno, dovest će do povećanja troškova domaćinstava i to će biti lančano. Ne znam razloge elektroprivrede za poskupljenje, ali ne mogu ni oni raditi po cijenama koje će ih dovesti do gubitka. Bavim se poslovanjem državnih preduzeća i hipotetički kažem, da je ta elektroprivreda kao državno preduzeće bolje menadžerski vođena, onda bi bilo moguće da imaju niže cijene. Mora se napraviti reforma i profesionalizirati menadžment ovih preduzeća", kazao je Šunje.

Mirsad Isaković, finansijski stručnjak i univerzitetski profesor, za "Nezavisne novine" ističe da će rasti cijene ostalih proizvoda.

"Svako poskupljenje električne energije, da li za stanovništvo ili privredne subjekte, sa sobom donosi ogromnu štetu zato što je to resurs, sirovina koja je opštepotrebna u proizvodnji svih dobara. Ukoliko struja poskupi, moramo očekivati ekonomsku, lančanu reakciju i zbog toga je to neophodno dobro analizirati i vidjeti koliko će ljudi ostati bez posla, jer znamo da neki proizvodi u svojim kalkulacijama imaju učešće struje čak i do 80 posto", rekao je Isaković, te se zapitao da li stanovništvo u FBiH, koje je najniže kupovne moći, može preživjeti ta poskupljenja.