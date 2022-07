Gradonačelnik Prijedora: Ne želimo štetne ugovore za Rudnik Ljubija

PRIJEDOR - Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas da su on i Gradska uprava za najavljenu dokapitalizaciju Rudnika željezne rude (RŽR) Ljubija saznali putem medija, te pozvao ministra energetike i rudarstva Petra Đokića da u narednih sedam dana posjeti Prijedor i da odgovori na neka pitanja vezana za ovu temu.

"Gradska uprava Prijedor i ja kao gradonačelnik nismo protiv dokapitalizacije RŽR Ljubija. Želimo da se nastavi rudarenje u našem gradu, da oživi rudnik u Ljubiji i da mještani dobiju posao", rekao je Javor te dodao da ono oko čega nisu saglasni, o čemu žele da upoznaju javnost i zbog čega se protive nekim stvarima, jeste upravo to što apsolutno ni o čemu nemaju povratnu informaciju jer ih niko nije kontaktirao ni obavijestio o bilo čemu.

"Protiv toga smo da se zemljište i objekti koje koristi RŽR Ljubija izuzmu iz dokapitalizacije i želimo da se izbjegne zaključenje štetnih ugovora", izjavio je Javor, a prenosi Srna.

On je naveo primjer ugovora iz 2004. godine koji se odnosio na rudnik u Omarskoj i da je tada to bila pozitivna priča, koja gotovo 20 godina kasnije pokazuje da su od svega najmanje koristi imali sami mještani Omarske i okolnih naselja i da su dobili neke probleme koje do tada nisu imali, poput oštećenja stambenih objekata i putnih pravaca, nedostatka vode i velike količine prašine u kojoj žive.

"Nećemo sjediti skrštenih ruku. Želimo određene odgovore u vezi sa dokapitalizacijom RŽR, a neprihvatljivo je da smo o svemu saznali iz medija. Niko nas nije kontaktirao niti obavijestio o bilo čemu. Nemamo nikakvu povratnu informaciju", rekao je Javor.

On je dodao da su, takođe putem medija, saznali da je za 10. avgust zakazana vanredna sjednica Skupštine akcionara RŽR Ljubija, te najavio da će uputiti zvaničan poziv ministru energetike i rudarstva Petru Đokiću da u narednih sedam dana posjeti Prijedor.

"Od ministra očekujemo da nam odgovori na određena pitanja kako bismo zajedno mogli izaći u javnost i obavijestiti građane o tome. Želimo da dobijemo odgovore o tome šta će se desiti nakon dokapitalizacije RŽR Ljubija jer građani Prijedora to žele i treba da znaju", naglasio je Javor.

Da je RŽR Ljubija strateško preduzeće prvenstveno za grad Prijedor, ali i Republiku Srpsku, smatra narodni poslanik Dragoslav Kabić, koji je podsjetio da su u izgradnji RŽR učestvovali svi građani Prijedora.

On je naglasio da, nakon iskustava s Rudnikom Omarska, proces dokapitalizacije treba da bude transparentan i javan, te da grad učestvuje u svemu tome.

RS je odlučila emisijom akcija dokapitalizovati RŽR Ljubija, nakon čega će ostati bez većinskog udjela u ovom preduzeću. Akcije bi trebalo da kupi američko-kanadski konzorcijum.