Gradska preduzeća u problemima: Zbog većeg minimalca razmišljaju o otkazima

BANJALUKA - Pomoć Vlade Republike Srpske u smislu manjeg plaćanja doprinosa, subvencije lokalnih zajednica, povećanje cijena usluga ili u krajnjoj mjeri otpuštanje radnika neki su od načina prevazilaženja problema u komunalnim preduzećima koje je izazvalo povećanje najniže plate.

Prema riječima Predraga Dudukovića, direktora banjalučkog "Vodovoda", poskupljenje usluga je najnepopularnije jer će ići na štetu građana, pa o konkretnim iznosima povećanja nisu ni razgovarali na sastanku u Privrednoj komori Srpske.

Oni nisu za to, ali ako ostane ovakva situacija, prema njegovim riječima, komunalna preduzeća će se naći u ogromnim problemima već od isplate januarske plate pa do kraja godine.

"Za razliku od svih preduzeća iz realnog sektora, mi imamo kontrolisane cijene. Svjedoci smo da je došlo do poskupljenja mnogih proizvoda, to je jednim dijelom posljedica povećanja najniže plate. Mi kao komunalna preduzeća imamo kontrolisane cijene i mi za povećanje cijena moramo imati saglasnost skupštine. Svako povećanje troškova u našem poslovanju dovodi do gubitka", istakao je Duduković.

On očekuje da će Vlada naći rješenje za situaciju u kojoj se nalaze, a da ne ide na štetu građana.

"Trenutno mi svi iz komunalnih preduzeća imaćemo značajnih problema vezano za povećanje najniže plate, a nemamo načina da prevaziđemo taj problem bez nečije pomoći", kazao je on.

Aleksandar Bračević, predsjednik Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti RS pri Privrednoj komori Republike Srpske, istakao je da će tražiti prijem kod predsjednika Republike Srpske.

"Htjeli smo da preduhitrimo neke stvari, da na vrijeme ukažemo, a smatramo da nismo isti kao ostali privrednici koji su pogođeni ovom temom", istakao je Bračević.

