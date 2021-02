Gumara prodata, radnici ostali praznih šaka

TUZLA - Skupština povjeritelja stečajnog postupka firme "Resod-Guming" Tuzla tražit će poništenje prijedloga naknadne diobe imovine firme jer radnici smatraju da su zakinuti.

Imovina nekadašnje firme "Resod-Guming", poznatije kao Gumara, u Tuzli prodata je prije dvije godine za 1.356.700 KM. Radnici su očekivali da im u roku od mjesec od ovih sredstava bude uvezan radni staž, za koji je bilo potrebno 1.080.000 KM. Ostatak sredstava trebalo je da ide za isplatu plata zagarantovanih stečajem. Međutim, prije radnika, kao prioritet je stavljena Porezna uprava, ali i fizička lica od kojih radnici neka povezuju s uništavanjem firme.

Ekrem Ćerimić, predstavnik radnika, kaže da je trenutno u pitanju oko 30 radnika te da borba za radnička prava traje od 2003. godine.

"Radnici koji su se mahom zaposlili osamdesetih godina danas imaju po devet godina radnog staža. Poslije rata nam je uplaćena samo 1996. i 1997. godina", rekao je Ćerimić i dodao da je njemu - od 26 godina staža - samo devet uplaćeno.

"Idemo dalje i tražimo svoja prava. Čeka se održavanje stečajne sjednice Skupštine. Niko nije zadovoljan. Mi ne stičemo uslove ni za šta i nikud nismo dospjeli. Imamo samo devet godina staža i više od 55 starosti", ogorčen je Ćerimić.

Njegov kolega Muhamed Ramić u firmi je počeo raditi 1984. godine. Od 26 godina staža u "Gumingu" njemu je uplaćeno 12.

"Imam 61 godinu i još četiri godine do starosne penzije, ali ja nju neću imati. Kako da to komentarišem? Kad pogledam u onaj sud, od portira do predsjednika suda, sumnjam da su svi korumpirani. Ja živim od boračkog dodatka od 105 KM. Eto kako živim", kazao je Ramić.

Radnici tvrde da je stečajni upravnik, bez znanja Odbora povjeritelja, na račun Porezne uprave prebacio 800.000 KM pa je ona od tih sredstava, po svom nahođenju, uplatila više od 290.000 KM za PIO, 180.000 za zdravstveno osiguranje, dok je oko 330.000 KM, umjesto za povezivanje staža, otišlo za neku, davno izrečenu kaznu od strane Finansijske policije FBiH Privrednom društvu "Resod-Guming".

Opštinski sud u Tuzli, tvrde iz Sindikata solidarnosti, ignoriše presudu Ustavnog suda i primjenjuje neustavne odredbe Zakona o stečaju.

"Da primjenjuje ona dva izmijenjena člana danas bi radnici mogli naplatiti zaostale plate i imati uplaćene doprinose. Međutim, Opštinski sud Tuzla nastavlja sa primjenom odredbe o isplati osam plata. Radnici će biti uskraćeni. Ovdje imamo stečajnu mafiju na djelu koja radi šta hoće", rekao je Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti.

U martu se očekuje sjednica Odbora povjeritelja, gdje će radnici ponovo zatražiti da se riješi njihov problem, a inače svake srijede mirnom protestnom šetnjom kroz Tuzlu podsjećaju šta su privatizacija i stečaj učinili brojnim industrijskim gigantima u Tuzli.