Gužve na beogradskom aerodromu bi uskoro mogle biti riješene

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Goran Vesić, razgovarao je danas sa predstavnicima francuske kompanije "Vansi erports", koji su mu predstavili plan za rješavanje problema gužvi i kašnjenja letova na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Vesić je konstatovao da se situacija na aerodromu značajno poboljšala u odnosu na prethodnu sedmicu, ali da još uvijek nije dovoljno dobra.

Predstavnici "Vansija" izložili su ministru plan mjera koje planiraju da preduzmu kako bi se situacija na aerodromu normalizovala u što skorijem roku. Kompanija je donijela odluku i da poveća plate zaposlenima u "sortirnici", odnosno onima koji rade na sortiranju i prenosu prtljaga, gdje i postoji najveći problem.

"Nedostaje im oko 100 ljudi. Kompanija Vansi je obećala na sastanku da će zaposleni u sortirnici sa uvećanjem i bonusima, tokom sezone moći da zarade i do 117.000 dinara, odnosno do 1.000 evra. Do sada je neto plata za ovaj posao bila oko 60.000 dinara. Kompanija će ponovo pozvati sve koji imaju sertifikate kako bi što prije nadoknadili nedostatak broja ljudi. Kompanija je najavila i bonus dobrodošlice od 60.000 dinara za tri mjeseca za svakog navozaposlenog - kaže ministar građevine.

Kako je naveo, "Vansi" već ima "na čekanju" oko 50 zainteresovanih, koji su u fazi bezbjednosne provjere.

"Očekujem da će tih 50 ljudi u narednim nedeljama čim prođu provere početi da rade na sortirnici, što će znači smanjenje problema. Na aerodromu 'Nikola Tesla' je, zaključno sa današnjim danom, zabeleženo 3.146.171 putnika, a do kraja godine se očekuje više od sedam miliona, što će biti istorijski rekord", rekao je Vesić.

Takođe, Vesić je napomenuo da će nacionalni avio-prevoznik "Air Serbia” do kraja godine prevesti čak 3.5 miliona putnika. Ukazao je i na značajno povećanje aktivnosti brojnih avio-kompanija na aerodromu.

"Samo Air Serbia je uvećala svoje aktivnosti, odnosno broj letova, za 40 odsto, Vizer za 109 odsto, Flaj Dubai za čak 193 procenta, Turkiš erlajns za 80, a Austrijan erlajns za 42 odsto. Sve kompanije uvećavaju učešće na beogradskom aerodromu, što je dobro, ali aerodrom mora da bude spreman za to" naglasio je ministar.

Očigledno je, kako primjećuje, da se kompanija nije nadala takvoj ekspanziji broja putnika, jer iako su zapošljavali ljude, to nije bilo dovoljno, prenosi "Telegraf". "Oni su se požalili na dugo trajanje bezbednosnih provera potencijalnih zaposlenih, koje ćemo se potruditi da ubrzamo, naravno ne naušrtb bezbednosti, kako bi taj proces provera umesto do 60 dana, trajao nekoliko sedmica. Zajednički moramo da postignemo da aerodrom radi normalno."

Poručio je predstavnicima kompanije "Vansi" da svi putnici, kao i svi zaposleni moraju da budu tretirani kao u svim drugim zemljama, i zamolio ih da razmisle o uvođenju redara, koji bi bili na usluzi putnicima, što je praksa koja postoji i na drugim aerodromima, između ostalih, i na pariškim.