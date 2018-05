HE "Bočac 2" od septembra u potpunoj mreži za rad

MRKONJIĆ GRAD - Ugradnjom drugog kapsulnog agregata koji je postavljen danas u maloj HE (MHE) "Bočac 2" stvoreni su uslovi da HE u probni rad bude puštena do kraja avgusta ove godine, a od septembra u potpunoj mreži za rad.

Ugradnji kapsulnog agregata prisustvovao je predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, koji je kazao da je veoma zahtijevno i teško graditi jedan ovakav objekat.

"Ovdje smo pokazali spremnost da vlastitim sredstvima i znanjem gradimo ovakve objekte", kazao je Dodik i istakao da se na ovaj projekat dugo čekalo.

"Ponosan sam na činjenicu da ćemo jedan ovakav objekat imati krajem avgusta na mreži i da ćemo obezbijediti ono čemu sva društva teže u okruženju, a to je dodatna energetska stabilnost", ističe Dodik.

Nedeljko Kesić, direktor HE na Vrbasu, kaže da je ova hidroelektrana instalisanja snage 10 MV u prozvodnji 42 GV-časa.

"Njena gradnja traje već dvije godine i predviđena je da bude puštena u rad u septembru mjesecu tekuće godine i očekujemo da će investicija biti otplaćena za šest do sedam godina", kazao je Kesić i istakao da je ukupna vrijednost investicije 42 miliona KM.

"Godišnji prihod iznosiće šest miliona KM, a ova HE napravljena je po najnovijoj tehnologiji koja je trenutno na tržištu", rekao je Kesić.

Načelnica opštine Mrkonjić Grad, Divna Aničić, ističe da je ova investicija značajna za razvoj privrede, kako ove opštine tako i cijele Republike Srpske.