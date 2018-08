HE "Bočac 2" sutra počinje sa proizvodnjom struje

BANJALUKA - Hidroelektrana „Bočac 2“ posljednjih desetak dana bila je u probnom radu, a od sutra će u potpunosti biti na mreži i naplaćivati struju koju će proizvoditi, potvrdio je za Capital direktor „Hidroelektrana na Vrbasu“ Nedeljko Kesić.

Kesić je rekao da su u toku posljednje pripreme za potpuni ulazak na mrežu novoizgrađene hidroelektrane.

„Zadnjih deset dana smo bili u probnom radu, ali nismo naplaćivali struju koju smo proizveli. Nakon ispitanog i uspješno sprovedenog probnog rada, HE „Bočac 2“ od sutra će biti na mreži. Ulazimo na mrežu sa novim hidroenergetskim objektom, sa najnovijom tehnologijom i opremom“, kazao je Kesić.

Proizvodnja nove hidroelektrane na godišnjem nivou će iznositi 46 gigavat – časova, što je dovoljno električne energije za snabdijevanje oko 12.800 domaćinstava.

„Hidroelektrana je jačine deset megavata, ima dva agregata sa pet megavata i ima mogućnost da radi non – stop zato što je tako tehnološki projektovana“, rekao je Kesić.

Iako sutra kreću sa proizvodnjom u punom kapacitetu, zvanično otvaranje hidroelektrane, ipak, će malo sačekati.

„Do 7. septembra bi trebalo da izvršimo tehnički prijem. Nakon što to uradimo, biće zvanično otvaranje HE ‘Bočac 2'“, rekao je on.

(Capital)