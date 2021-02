"HORECA": Razmotriti produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata

BANJALUKA - Predstavnici Udruženja poslodavaca, turizma i ugostiteljstva Republike Srpske "HORECA" pozvali su Vladu Srpske, Institut za javno zdravstvo i Republički štab za vanredne situacije da razmotre mogućnost produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata do najmanje 23.00 časa.

To bi značilo da im se radno vrijeme produži za najmanje jedan čas, s obzirom na to da je postojeće ograničeno do 22.00 časa.

"Vjerujemo da su, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju sa virusom korona, stvoreni uslovi za produženje radnog vremena, što bi uticalo na očuvanje postojećeg broja radnih mjesta", navodi se u saopštenju ovog udruženja.

Oni su naveli da bi produženje radnog vremena mnogim ugostiteljima značilo opstanak.

"Ugostitelji su spremni da i dalje poštuju sve epidemiološke mjere i preporuke. Ovom prilikom pozivamo lokalne inspekcije i sve kontrolne organe da pojačaju rad na terenu i kazne neodgovorne poslodavce, posebno one koji ne poštuju radno vrijeme", poručili su iz Udruženja.