Han: Evropa će morati da se preispita

BEČ - Evropski komesar za finansije Johanes Han smatra da će EU morati da se preispita u nekim oblastima, kako bi u kritičnim sektorima bila nezavisnija.

Han je, u intervjuu bečkom dnevniku "Kronen cajtung", na pitanje šta je EU konkretno u aktuelnoj situaciji uradila, kazao da je, pošto su mnoge države zatvorile svoje granice, obezbijeđen neometani transport namirnica i medicinske opreme širom EU.

"Time smo osigurali da su supermarketi puni. Istovremeno smo u Evropi podigli uspješno proizvodnju medicinske opreme. Organizujemo i zajedničke nabavke kako bi došli do hitno potrebne medicinske opreme po dobrim uslovima ", objasnio je on.

Na konstataciju da je to tako zato što se dobija ta oprema jeftinije iz Azije, što se sada sveti, kazao da je to tako, i da je neophodno preispitati stvari, kako bi EU bila nezavisnija u kritičnim oblastima.

"Trudimo se sada da postignemo da Indija odustane od svog monopola na Paracetamol", rekao je Han.

Na utisak da svaka nacionalna država na svoj način vodi borbu protiv korona krize, Han je podsjetio da zdravstvena politika i civilna zaštita ne spadaju u zadatke EU.

"Postoji, međutim, mnogo mogućnosti u kojima Evropska komisija može dodatnim merama da pomaže, u koordinaciji, preko finansiranja iz budžeta Unije pa do pregovora sa Kinezima, koji radije sa jednom osobom nego sa više zemalja razgovaraju ", objasnio je on.

Što se tiče pomoći ekonomiji u ovo vreme krize kaže da je EU olabavila stroa budžetska pravila, i dozvolila državnu pomoć do kraja godine.

"Tu smo brzo djelovali. Za preduzeća je sada dozvoljena dotacija do jednog miliona evra iz nacionalnog budžeta bez kršenja zakona o pomoći. Dodatno je na raspolaganju 37 milijardi evra iz strukturnih fondova EU, koji nisu korišćeni do sada. Ne smije se zaboraviti i da cijeli budžet čini samo jedan odsto BDP-a država, a da su nacionalni budžeti na do 50 odsto. Zato je Evropska centralna banka sa 750 milijardi evra rasteretila finansijska tržišta, što je spriječilo pad na berzama ", dodao je on.

Na konstataciju da će sve to voditi ka povećanju budžetskih deficita, prije svega visoko zaduženih zemalja kao što je Italija i pitanje da li sledi nova evro-kriza, rekao je da to nije tako i da je EU dobro postavljena.

Ono što bi mogao biti problem, kako je naglasio, jesu države van evrozone.