Hercegovački IT preduzetnik i osvajač Emmyja ulaže u Makarsku

Uspješni preduzetnik i dobitnik Emmyja iz Gruda Stjepan Čajić investitor je u novi hotel koji bi trebao niknuti u Makarskoj pored hotela Aminess Khalani Beach.

Osnivač i vlasnik kompanije Stype jedan je od rijetkih Hrvata koji je dobio nagradu za televizijske produkcije u kategoriji Engineering, Science&Technology, a lani je pristupio Varteksu kako bi ga spasio, prenosi Indikator.

Ovaj Gruđanin, inače inženjer zagrebačkog FER-a i dobitnik zlata na Londonskom sajmu inovacija, drži 14,5 posto dionica varaždinske firme te se nakon Nenada Bakića koji je najveći pojedinačni dioničar svrstava u sam vrh.

Njegov proizvod Stype kit (sistem za praćenje položaja kamere u 3D prostoru), koriste vodeće svjetske televizijske kuće poput Fox Sportsa, BBC-a, MTV-a, ESPN-a i mnogih drugih.

"Nije bio zamišljen primarno za virtualnu stvarnost, ideja je bila skromnija. Ideja je bila napraviti uređaj, što i vi koristite u studiju, koji će automatizirati pokrete na kranovima za kamere da budu glatki. Ciljano tržište su bili ljudi koji snimaju vjenčanja, nismo mogli zamisliti da će to koristiti televizijski studiji. Kad se javio Fox Sport iz Australije mislio sam da me netko zeza, pa kad sam shvatio da oni to jesu, morao sam sjesti da se smirim. Nisu vjerovali da to može tako dobro raditi jer je cijena bila deset puta manja", kazao je Čajić za RTL.

Građevinska dozvola za hotel u Mađarskoj ishođena je u aprilu, a kako piše Makarska Danas, hotel bi trebao imati heliodrom. Kakvi su planovi ovog IT-ovca u Makarskoj, uskoro bi trebalo biti poznato.

Podnosilac zahtjeva za dozvolu bio Hotel Romana d.o.o. čiji su osnivači donedavno bili Aminess i Robert Sulić, sin Marinka Sulića Bobite, međutim, trenutno u sudskom registru stoji ime hercegovačkog tehnološkog preduzetnika Stjepana Čajića.

