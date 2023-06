Hoće li Srbija pristupiti BRIKS-u?

BEOGRAD - Srbija se nalazi na evropskom putu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije istakao je da će nastupiti dramatične promjene u svijetu, kao i da sve više zemalja želi da pristupi BRIKS-u.

"Hoćemo li postati članica Europske unije u tom trenutku? Očigledno je da ne. Zato što nas ne žele. Je li stanje vladavine prava u Srbiji lošije nego u nekim njihovim zemljama? Nije. U stvari, ni ekonomska situacija nije lošija, bez obzira što su u neke od zemalja uložili po 60 milijardi, a u našu zemlju ni dve milijarde. Govorimo o grantovima. Čak i plate i penzije nisu niže. Plate su niže za 20 evra, penzije su više za 20 evra nego u barem dve zemlje", rekao je Vučić.

"BRIKS danas ima 3 milijarde i dve stotine miliona stanovnika. Kompletan kolektivni Zapad, kako se naziva to - NATO pre svega, pošto je širi od Evropske unije, tu su i Amerika, Velika Britanija, Turska, plus još neke zemlje. Dakle, to je negde oko 950 miliona stanovnika. Kolektivni Zapad je mnogo čvršće, tešnje povezan. To su mnogo bliže veze nego što su u BRIKS-u", istakao je Vučić.

On je istakao da će BRIKS imati budućnost.

"Ako Briksu pristupe Indonezija, koja je najavila podnošenje zahteva, pa Emirati, Saudijska Arabija, Egipat, Etiopija, bude li tu i Nigerije, koja će za 10 godina preteći Ameriku po broju stanovnika, i još jedna od zemalja Magreba, bude li tu još zemalja Latinske Amerike, eventualno i Bangladeš čiji broj stanovnika raste enormnom brzinom, onda se mapa sveta dramatično menja. U to nema nikakve sumnje", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će za 20 godina sve izgledati potpuno drugačije i da će nastupiti dramatične promjene u svijetu koje će biti pitanje i neke nove generacije.

"U istorijskom smislu, za tih 20 godina stvari će stajati sasvim drugačije. I u ekonomskom smislu. Ne samo u smislu svetske populacije, jer oni danas sa 42,9% svetske populacije imaju 31% svetskog BDP-a. Biće veliko pitanje, ali biće pitanje naravno i vrednosti, ali i očigledno veliki broj zemalja koji žele da se izvuku ispod, neko bi rekao, plašta dominacije Zapada, neke bi drugi rekli čizme dominacije, potpuno svejedno. To će biti pitanje za neke nove generacije Srba za 10-20 godina. Dramatične promene su nastupile u svetu. One su psihološki, ekonomski, sirovinski, medijski i u svakom drugom smislu dramatično menjale stvari. Tako da je to pitanje za neke nove generacije. Što se nas tiče, iz mnogo razloga smo na evropskom putu, to ćemo nastaviti", izjavio je Vučić, prenosi B92.