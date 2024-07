Hoće li izmjene Pravilnika ići na štetu prevoznika u Srpskoj?

BANJALUKA - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole, koji na usvajanje planira dati Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, neće ići naruku prevoznicima, tvrde iz Udruženje poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske, te se protive njegovom usvajanju.

Kako navode, u predloženom tekstu nacrta pokušavaju se u procesu usklađivanja redova vožnje na međunarodnim i međuentitetskim linijama u potpunosti izbaciti uticaji entiteta i njihova saglasnost koja je do sada, kako kažu, bila obavezna prilikom registracije međunarodnih i međuentitetskih linija, a u smislu zaštite, sa već registrovanim linijama na entitetskom, područnom i opštinskom nivou.

Usvajanje predloženog nacrta u praksi bi bilo pogubno po putnike, ali i po prevoznike, ističe za "Nezavisne novine" Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske.

"Do sada je bilo u Pravilniku da, ako imate registrovanu liniju, na primjer Doboj - Gradiška, ne može neko preko vaše linije registrovati međuentitetsku i međunarodnu liniju. Sada izmjenama i dopunama ovog pravilnika oni bi napravili da faktički izbace mogućnost da vi prigovarate toj međuentitetskoj ili međunarodnoj liniji. U praksi bi to značilo da ja, ako imam na primjer liniju Gradiška - Banjaluka - Doboj i sutra kolega iz na primjer Doboj Juga registruje liniju Doboj Jug - Doboj - Banjaluka - Gradiška kao međuentitetsku, on će to moći registrovati, a ja mu to neću moći oboriti zato što se tu ne može više prigovarati sa već postojećom entitetskom linijom", objašnjava Mijić.

Kaže da bi tako dolazilo do gušenja prevoznika koji bi vremenom morali gasiti linije.

"To nije u interesu putnicima, a ni nama prevoznicima u entitetu", kaže on.

Kao razlog usvajanja izmjena Ministarstvo je dalo svoje obrazloženje.

"Razlog izmjene je potreba da se spriječi zloupotreba u postupku osporavanja, u smislu da prevoznici koji posjeduju samo bh. dozvolu i liniju ne održavaju, istu koriste isključivo za osporavanje. Na ovaj način, a u smislu zaštite interesa prevoznika, institut osporavanja će moći koristiti isključivo zainteresovani prevoznici koji su stekli uslove za održavanje linije, a oni se stiču posjedovanjem dozvola svih zemalja preko kojih linija prolazi", navodi se u obrazloženju prijedloga.

Iz Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske kažu da to nije tačno "jer je zakonom definisano da linije koje se ne održavaju treba da se brišu, a ako to nije urađeno, onda je očigledan nerad organa koji je trebalo da to uradi".

"Ukoliko bi se usvojile ovakve izmjene, to bi konkretno značilo prenošenje još jedne nadležnosti na nivo BiH, a dugoročno bi se trajno negativno odrazile na funkcionisanje entitetskih linija u javnom prevozu putnika. Kao Udruženje saobraćaja i veza Republike Srpske smo kategorički protiv ovakvih izmjena i samog načina na koji se donose, te pozivamo Ministarstvo transporta i komunikacija da odmah zaustavi proceduru donošenja ovakvog akta, a da se isti vrati na konsultacije i mišljenje u entitetska ministarstva i strukovna udruženja", poručuju oni.

Dodaju i da je problem i što je nacrt rađen bez konsultacija sa nadležnim entitetskim ministarstvima, privrednim komorama i drugim udruženjima prevoznika u BiH i entitetima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.