Hoće li se BHDCA odreći tri marke po putniku

SARAJEVO, BANJALUKA, TUZLA - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine (PD PS) BiH usvojio je inicijativu kojom traže od Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) i Savjeta ministara BiH da na godinu dana odgode primjenu odluke o visini naknade koju plaćaju operateri aviona po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operateri aviona po toni prevezene robe s aerodroma u BiH.

U prevodu, traže da se na godinu dana obustavi naplata tri KM po prevezenom putniku te 40 KM za taksu po prevozu robe, a zbog kojih su, kako tvrde iz više bh. aerodroma, niskobudžetne avio-kompanije počele da napuštaju BiH.

Podsjećanja radi, prvu inicijativu po ovom osnovu podnijeli su predstavnici aerodroma Banjaluka, Mostar i Tuzla, tražeći da se sporna taksa od tri marke stavi van snage u potpunosti. Nakon toga, uslijedili su sastanci sa predstavnicima BHDCA i ministrom komunikacija i transporta BiH Edinom Fortom, gdje je od strane Direkcije podvučeno da ukidanje takse ne dolazi u obzir, ali da se nastavljaju pregovori o mogućem rješenju.

Prateći navedeno, Komisija za saobraćaj i komunikacije PS BiH usvojila je prijedlog koji je poslala na sjednicu Predstavničkog doma BiH, a kojom se traži suspenzija takse na godinu dana, uz napomenu da je potrebno da se za to vrijeme urade neophodne analize u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i BHDCA kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja.

"Komisija je raspravljala o toj cijeloj situaciji, u vezi sa otkazivanjem većeg broja letova od strane niskotarifnih avio-kompanija. Gospodin Nihad Omerović, zastupnik u Predstavničkom domu je u prvom tekstu podnio inicijativu koja je glasila da se ukinu naknade po prevezenom putniku i prevezenoj toni robe ili tereta. Međutim, nakon rasprave je odlučeno da se ta inicijativa preformuliše, pa se došlo do zaključka da prijedlog glasi da se odgodi primjena odluke kojom su propisane te naknade. Odlukom Predstavničkog doma, ta inicijativa je dobila podršku", pojašnjava za "Nezavisne novine" Jasmin Emrić, član Komisije za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine BiH.

On kaže da inicijativa sada ide pred nadležne, tačnije BHDCA, koji jedini može donijeti odluku da se obustavi naplata takse, uz saglasnost Savjeta ministara BiH.

"Oni su sada u obavezi da razmatraju tu inicijativu i nadam se da će je usvojiti", rekao je Emrić.

Isti scenario priželjkuje i Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

"Mi smo bili potpisnici te inicijative. Drago nam je da je bilo razumijevanja, da ćemo bar na godinu dana dobiti priliku da s avio-kompanijama ispregovaramo da li će to imati efekta. Koliko sam razumio sa svih sastanaka na kojima smo prisustvovali, vidjeli smo da BHDCA nije za ukidanje te takse, ali isto tako sam shvatio da su ipak nevoljno i načelno pristali na tih godinu dana", kaže Halilčević.

On navodi da je njegova inicijativa glasila da "dok god se BHDCA naziva direkcijom, oni i ne treba da naplaćuju spornu taksu, jer se finansiraju iz budžeta". "Tek kada postanu agencija, tamo im dijelom stoji i da se samofinansiraju, tad možemo razgovarati o modalitetima kako i u kom iznosu se to može naplaćivati. Jer, reći ću da mnogi zaboravljaju da oni naplaćuju i 40 maraka po toni prevezene robe, pričamo o kargo letovima, a jedan zna da preveze i po 40 tona robe, pa izračunajte to", dodao je Halilčević.

Na potezu je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH, iz koje u ovom trenutku ne otkrivaju karte, već na pitanja "Nezavisnih" odgovaraju već poznatim činjenicama.

"Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH upoznata je sa inicijativom Komisije za saobraćaj i komunikacije, jer je prisustvovala sjednici Komisije 21. avgusta. Međutim, predstavnici Direkcije su, zajedno sa ministrom komunikacija i transporta BiH Edinom Fortom i predstavnicima četiri međunarodna aerodroma u BiH 16. avgusta održali sastanak na kom je dogovoreno da aerodromi do narednog sastanka, koji će biti održan 5. septembra, izrade studiju koja će pokazati šta BiH dobija, a šta gubi ovom naknadom koju, podsjećamo, imaju sve zemlje u okruženju i EU. Na sastanku je dogovoreno da se ide u smanjenje iznosa ove naknade, a u kom obimu će to smanjenje biti, pokazaće studija", navode iz BHDCA.