Hotelijeri zadovoljni početkom sezone u Neumu

NEUM - Jedini primorski grad u Bosni i Hercegovini posljednjih deset godina ide u korak s evropskim turističkim destinacijama, posebno kada je riječ o kvaliteti smještajnih kapaciteta, kazao je za "Nezavisne novine" Darijo Maslać, direktor prodaje hotela "Vapore" u Neumu i sekretar Udruge hotelijera opštine Neum.

Ističe da su hotelijeri izuzetno zadovoljni početkom sezone, ali napominje da je potrebno znati razliku između hotelijerske branše i privatnog smještaja.

"Nakon tih pandemijskih godina vratio nam se kongresni turizam, vratili su se gosti sa naših glavnih tržišta iz zapadne Evrope, tako da su predsezona i početak sezone bili jako dobri. Najave za glavnu sezonu - za srpanj i kolovoz su odlične, a mi se nadamo da će se ovaj trend nastaviti i nakon sezone te da će ova godina biti dobra za turizam u Neumu", kazao je Maslać.

Što se cijena smještaja tiče, naš sagovornik potvrđuje da je došlo do rasta u odnosu na prethodne godine.

"Nismo išli u neki veliki cjenovni rast, kao što je naša susjedna Hrvatska, o čemu svjedoče objave na društvenim mrežama i pisanje medija. Mi smo naše cijene korigirali maksimalno od 10 do 15 posto i to samo zbog rasta cijena sirovina i ostalih inputa koji su potrebni za naš rad. Naši klijenti su to prihvatili sa dobrim razumijevanjem i nemamo nikakvih problema. I dalje smo cjenovno dosta povoljniji od naših okolnih jadranskih mjesta, a kvalitetom ne zaostajemo nimalo", smatra Maslać i dodaje da četvoročlana porodica za sedam dana ljetovanja u Neumu treba da izdvoji od 3.000 do 3.500 konvertibilnih maraka.

"Opet tu postoji neki cjenovni rang i granica u zavisnosti od vrste hotela i da li je sa dvije, tri ili četiri zvjezdice. Kao i kod mnogih drugih biznisa bitna je i lokacija, kao i činjenica da li se radi o privatnom ili hotelskom smještaju. U hotelima, kada je najveća sezona, ovisno od vrste hotela, to je sve u oko 20 maraka razlike. Za četvoročlanu porodicu cijena bi izašla od 420 do 500 KM dnevno u najboljim hotelima. Za sedam dana to bi porodicu koštalo 3.000 do 3.500 KM. Te cijene su bazirane na polupansionu, sa uključenim doručkom i večerom. Što se privatnih apartmana tiče - tu je cijena niža i tu su neki standardi za apartman koji se nalazi na dobroj lokaciji uz more, za četvoročlanu obitelj plaćate od 80 do 120 eura po danu, dok je drugi ili treći red od mora, kako mi to žargonski kažemo, od 50 do 80 eura dnevno", objašnjava Maslać.

Naš sagovornik ističe da još nemaju statističke podatke o prilivu turista u Neum.

"Ono što najviše zanima, ne samo nas, već i svaku turističku destinaciju je krajnja potrošnja klijenata. Nadamo se da ćemo ove sezone prestići tu famoznu 2019, ne samo po broju posjeta, nego i po vanpansionskoj potrošnji", kazao je Maslać i dodao da je sve više stranih turista u Neumu.

"Trenutno imamo najviše turista iz Nizozemske i Belgije, zatim tradicionalno nam dolazi dosta Poljaka, Čeha i Francuza. Nijemci i Austrijanci ne vole visoke temperature pa više dolaze u predsezoni i postsezoni, a u samom jeku sezone najviše je domaćih turista u privatnim smještajima, dok su u hotelskom smještaju većinom ljudi iz dijaspore i stranci", objasnio je Maslać.

Tvrdi da se po kvalitetu hotelskih smještaja u Neumu nemaju čega stidjeti u odnosu na druge turističke destinacije, kao i da imaju vrhunske radnike.

"Imamo stalne sezonce koji su zadovoljni onim što im pružamo i vraćaju nam se, iako svake godine izgubimo određeni broj radnika koji su otišli iz BiH trbuhom za kruhom. Jedna Hrvatska koja je turistička velesila ne može riješiti problem radne snage, a već prije dvije-tri godine počeli su s uvozom radne snage iz Nepala, Indije, Tajlanda... I neki hoteli u Neumu su već doveli nekoliko radnika sa tih tržišta, a moje osobno mišljenje je da će hoteli izgubiti na kvaliteti tim radnicima", zaključio je Maslać.

Dragan Jurković, načelnik Neuma, kazao je za "Nezavisne novine" da je oko 90 odsto turističkih kapaciteta popunjeno u ovoj opštini, kao i da je zadovoljan trenutnim stanjem i posjetom turista.

"Ove godine nam dolazi više turista iz Hrvatske, a povećava se i broj stranih turista koji su odlučili ljeto da provedu u Neumu. Jednim dijelom kod nas dolaze i zbog jako visokih cijena u susjednim turističkim destinacijama, ali i zbog kvaliteta turističke ponude koja se zadnjih godina povećava, a svakako i sama cijena", zaključio je Jurković.