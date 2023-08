Hrvati "ruše" neradnu nedjelju: Proglašavaju sajamske dane da bi mogli da rade

ZAGRAB - Mjesec i po dana od početka primene zakonskih odredbi kojima se prodavnicama zabranjuje rad nedjeljom i praznicima, uz izuzetak njih 16 u godini, neki čelnici gradova i opština dosetili su se kako da zaobiđu te odredbe - proglašavaju se Sajamski dani, javlja HRT.

Split je prvi omogućio prodaju na kioscima, štandovima i generalno na otvorenom. Ovakav manevar čelnika jedinica lokalne samouprave komentarisali su predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić i potpredsjednik HUP-a, Mirko Budimir. Rekli su kako nisu očekivali ovakav korak. Predstavnica sindikata dodala je kako je važno da se poštuju postojeći propisi.

"Vidjećemo kako će to funkcionisati. Postoje pravila o tome šta su sajmovi i gdje i kako se organizuju. To su zapravo samo otvorene tezge, ako sam dobro vidjela. To je prodaja na otvorenom, pijace, kiosci i štandovi. Ako je to u skladu sa propisima i tako je u zakonu navedeno, mogu se organizovati prodaje u vrijeme sajmova", rekla je Štulić.

Budimir se nadovezao da nisu predvidjeli da će se gradonačelnici odlučiti za ovakav korak.

"Upozoravali smo prilikom donošenja zakona da isti ima previše izuzetaka i da će nastati haotična situacija na tržištu. Ne možemo ovako spasiti našu trgovinu, ozbiljno se mora pristupiti izmijeni ovoga zakona, odnosno, Ustavni sud bi to trebalo što žurnije da napravi i da proglasi zakon nevažećim", nadovezao se Budimir.

U zakonu piše da je u vrijeme sajmova moguća "prigodna" prodaja, ali ovo je redovna trgovina.

"Dijele se leci, dakle, ljudi znaju kada trgovci rade i nema nikakvih problema. Govori se jako puno o turizmu, nismo vidjeli prigovor niti jednog turiste koji se ljuti što su radnje zatvorene u nedjelju. Oni imaju mnogo primjedbi, ali ni jedna oko njih nije bila usmjerena na radno vrijeme prodavnica", kaže ona.

Činjenica je da su veliki lanci obavijestili svoje kupce lecima, društvenim mrežama ili obavještenjima na vratima, ali to nije dovoljno, jer kada prođe tih 16 nedjelja, on dalje ne može da radi i nastaje šteta trgovcu, nastaje šteta građanima i nastaje šteta državi jer neće imati PDV.

"Iz pozicije poslodavca mogu reći da ima radnika koji nisu zadovoljni time što ne mogu da zarade dodatno jer je poznato da su nedjelja i praznik plaćeni 50 odsto više", dodao je potpredsjednik HUP-a i dodao da je prisutan "trend opadanja broja fiskalnih računa".

Gradonačelnik Splita proglasio je sajamskim danima sve nedelje do kraja ljeta, kako bi poništio odluku Vlade i kako bi omogućio trgovcima da dodatno zarade tokom sezone.

Trend proglašavanja sajamskih dana širi se Hrvatskom. Gradonačelnici Hvara i Starog Grada, Hvara, Supreta, Sutivana, Podgore, Baške, Umaga i Bola redom su proglasili 15. avgust sajamskim danom, jer je tog dana veliki praznik, Velika Gospojina i država je proglasila neradan dan.