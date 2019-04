Hrvatska dobila još jedan zaštićeni proizvod - pašku so

ZAGREB - "Paška so" novi je proizvod iz Hrvatske upisan u registar zaštićenih oznaka autentičnosti i zaštićenih oznaka geografskog porijekla, objavila je danas Evropska komisija, a prenosi hrvatski tportal.

Zaštita naziva "Paška so" obuhvata dva proizvoda - sitnu morsku so i "solni cvijet".

"Paška so" je sitna nemljevena morska so dobijena iz morske vode Paškog zaliva kontinuiranim ulivanjem u sistem bazena za isparavanje, sve do kristalizacije u Solani Pag na istoimenom ostrvu, a "solni cvijet" je proizvod koji nastaje u početnoj fazi proizvodnje sitne morske soli i ima blago slatkasti ukus.

Solana Pag smještena je na izolovanom terenu udaljenom od teške industrije ili poljoprivredne djelatnosti, a morska voda u Paškom zalivu ima vrlo niske vrijednosti teških metala, znatno niže od prosječnih vrijednosti za Sredozemno more.

Hrvatska ima 22 poljoprivredna i prehrambena proizvoda čiji naziv zaštićen kao zaštićena oznaka autentičnosti ili zaštićena oznaka geografskog porijekla na nivou EU.