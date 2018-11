Hrvatska iznajmljuje objekte koji su u vlasništvu BiH

ZAGREB - Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske objavilo je oglas kojim poziva zainteresovane da dostave ponude za zakup 15 objekata turističke namjene i to na rok od 30 godina. Većina objekata koji se daju u zakup su objekti u vlasništvu Bosne i Hercegovine.

Radi se o nekretninama u mjestu Gradac na Makarskoj rivijeri, a po jedan je objekt na Rabu, u Biogradu na moru i Slanom.

U maju ove godine Sabor Republike Hrvatske usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom. Ova legislativa, na žalost Bosne i Hercegovine, odobrava susjednoj državi da bh. imovinu na svojoj teritoriji daje u koncesiju, što dalje otvara vrata prodaji nekretnina koje su gradile nekada velike kompanije iz BiH. Bosna i hercegovinana ovaj način može izgubiti milijarde evra vrijedne hotele i odmarališta.

Hrvatsko ministarstvo dalo je relativno niske početne cijene za godišnji zakup s obzirom na lokacije objekata, a na godišnjem nivou od iznajmljivanja ovih nekretnina Hrvatska planira da namakne blizu milion kuna.

Početna cijena za zakup bivšeg odmarališta "Valter Perić" u Gradcu, samo šest metara od mora sa vrtom, površine 368 metara kvadratnih se može iznajmiti za samo 7.360 kuna godišnje.

Bivše odmaralište "Vila Bosanka" takođe u Gradcu, sa zgradom, pomoćnom zgradom i dvorištem u prvom redu do mora može se unajmiti za samo 28.600 kuna godišnje.

Treba istaći da je većina objekata u ruševnom stanju i zahtijeva potpunu adaptaciju.

Ministar državne imovine Republike Hrvatske Goran Marić je oglasio zakup čak tri objekta koji u ovom trenutku prodaje Agencija za privatizaciju Bosne i Hercegovine.

"Novi zakon o upravljanju državnom imovinom je omogućio aktiviranje imovine koja skoro tri desetljeća stoji zapuštena i opustošena. Ti objekti ugrožavaju sigurnost i zdravlje i građana i turista jer se nalaze uglavnom na samoj obali", kazao je Marić za "24.sata.hr".

Zakon o upravljanju državnom imovinom usvojen u maju jasno propisuje da do "sklapanja odgovarajućeg međunarodnog ugovora ili do donošenja odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja, Ministarstvo je ovlašteno dati u višegodišnji zakup ili neki drugi oblik raspolaganja nekretnine do najviše 30 godina".

Nadalje se navodi da te nekretnine mogu biti upisane i kao društvena imovina ili opštenarodna imovina s pravom korištenja onih "koji u Hrvatskoj nemaju sjedište i pravnu osobnost". Zakon je krojen upravo za ove objekte jer u zemljišnim knjigama stoji da ih koriste ili su vlasništvo sindikata i preduzeća iz BiH.

Direktora Agencije za privatizaciju BiH Amira Bekrića oglas je iznenadio iako kaže da je bilo najava da bi se to moglo dogoditi.

Bekrić je za "24sata.hr" objasnio da su dva oglašena objekta, "Valter Perić" i "Đuro Salaj" knjižno vlasništvo Elektroprivrede Federacije BiH na koje pravo polaže FBiH, te su ih zato oni procijenili i stavili na prodaju još prošle godine. Vila "Bosanka" je vlasništvo Željeznica Federacije i takođe su je procijenili i spremili za prodaju. Ostale nisu pod njihovom ingerencijom jer sindikati polažu pravo.

"Van pameti je to što će sada Hrvatska dati te objekte u zakup. Razumijem da je Hrvatska suverena država i da može donositi svoje zakone, ali mi ćemo reagirati prema svim tijelima BiH, od Predsjedništva do Ministarstva vanjskih poslova da pošalju protestnu notu zbog takvog poteza", izjavio je Bekrić.

Puno žešće su na usvajanje zakona reagovali predstavnici sindikata jer su predvidjeli da će se upravo dogoditi ono što je sada uradio hrvatski ministar Marić.

S druge strane načelnik opštine Gradac, Matko Burić, na kojoj se nalazi najviše nekretnina, uporno se zalagao da se ta imovina mora staviti u funkciju.

"Mi smo općina s najvećim brojem ruševina s obzirom na broj stanovnika. Ti prevrijedni resursi ništa ne donose, nema radnih mjesta, a estetska su šaka u oku mjesta", pričao je Burić o problemu za "Slobodnu Dalmaciju".

Oni koji zakupe objekte suočavaju se s rizikom da, ukoliko dođe do promjene vlasnika, on promijeni trenutnu nisku godišnju zakupninu.

Rok za predaju prijava je 10. decembar, a detalji i fotografije objekata se mogu pronaći OVDJE.