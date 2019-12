Hrvatska ostaje bez ulaganja vrijednog 500 miliona dolara

ZAGREB - "Blekard global", međunarodna kompanija koja je zaslužna za više od dvije milijarde ulaganja u nekretnine širom svijeta, odustao je od investicije na Pašmanu.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, ova kompanija od početka je bila informisana da postoje određene finansijske obaveze koje bi kao budući investitor trebalo da ispuni, međutim, nisu bili svjesni da se radi o iznosu većem od 10 miliona evra.

S obzirom na to da je do sada uloženo stotine hiljada dolara u projekat na Pašmanu, kažu da je želja za ulaganjem bila i više nego očigledna. Iako se kroz pregovore dvije strane iznos koji je potrebno uložiti smanjio na otprilike dva i po miliona evra, to je i dalje bio prevelik investicioni rizik, piše "Poslovni dnevnik".

Iz ove firme dodaju da "mnogo govori i činjenica da je Blekard global bio jedina kompanija koja se uopšte prijavila na tender".

"Trebalo bi imati na umu da igralište za golf unutar projekta još uvijek nije uvršteno u Prostorni plan Zadarske županije, da koncesije na marinu i plažu nisu osigurane za kompaniju Pašman rivijera, kao i to da ne postoji urbanistički plan uređenja, što je bila obaveza investitora nakon kupovine udjela u društvu Pašman Rivijera. Zato je dio zemljišta i dalje u rukama privatnih vlasnika. Ukratko, riječ je o grinfild investiciji, a finansijske obveze više odgovaraju braunfild investiciji, što za Blekard Global nije prihvatljivo", stoji u saopštenju.

"Za nas, kao i za bilo koji investicioni fond iz Sjedinjenih Američkih Država, ovakvo ulaganje od gotovo 500 miliona dolara jednostavno bi predstavljalo prevelik rizik. Kada bi u budućnosti došlo do poremećaja na sredozemnom turističkom tržištu, našli bismo se u finansijskim problemima, a kako pravila tendera ne dozvoljavaju prodaju nekretnina, ne bismo bili u mogućnosti da održimo stabilnost projekta", izjavio je predsjednik uprave i direktor kompanije "Blekard" global Džefri Blekard.

"Takođe, opština nije mogla da omogući bilo kakve garancije za nas kao investitore. Iz mog iskustva, ovakve kapitalne investicije bilo gdje u svijetu moraju da budu atraktivne za investitore. Nažalost, ovde to nije bio slučaj", dodao je on.

