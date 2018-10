Hrvatska raspisala tender za most na Savi

SARAJEVO, BANJALUKA, ZAGREB - Tender za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške raspisan je danas, potvrdio je "Nezavisnim" Igor Pejić, sekretar Ministarstva transporta i komunikacija BiH.

Pejić je rekao da je ukupna vrijednost tendera 221 milion kuna ili 29,5 miliona evra, a da rok za ponude ističe 20. novembra u podne.

Dodao je da, zbog evropskih procedura, tender osim u "Narodnim novinama" Hrvatske do ponedjeljka treba objaviti i u "Službenom glasilu" EU za javne nabavke, dok će sve poslove u vezi s tenderom preuzeti "Hrvatske ceste" u skladu s međudržavnim sporazumom između BiH i Hrvatske.

Pejić je dodao da će BiH, u skladu sa sporazumom, u najkraćem vremenu raspisati tender za izbor nadzora za radove.

Prema njegovoj procjeni, radovi bi trebalo da počnu na proljeće naredne godine, a u dokumentaciji je predviđeno da izgradnja mosta traje 30 mjeseci.

On je objasnio da će biti teško da radovi počnu ranije, s obzirom na visok vodostaj Save i led, koji je pravio dosta problema prilikom izgradnje sličnog mosta kod Svilaja. Na gradilištu za Svilaj Pejić je rekao da se za desetak dana očekuje dolazak jedne od najvećih dizalica u Evropi, nosivosti 600 tona, da bi postavila dva nosača od sto metara i jedan od 130 metara, a slična dizalica će, kako je naglasio, biti angažovana i na mostu na Savi.

Iako je most na Savi sličan mostu u Svilaju, Pejić kaže da je on nešto manji, s obzirom na to da je Svilaj projektovan s ugrađivanjem 5.000 tona čelika, a u koji je ugrađeno 5.300, dok je za most kod Gradiške predviđena ugradnja 4.600 tona.

"Radilo se o uistinu velikim naporima našeg ministarstva, a ja sam bio veoma uporan kod kolega iz nadležnog ministarstva Republike Hrvatske i 'Hrvatskih cesta' da bismo dobili ovo što smo dobili", rekao je Pejić.

On je ukazao i na oprez kad je u pitanju dinamika radova, ističući primjer mosta u Svilaju na kojem je zbog debelih slojeva leda na miniranju bila angažovana i vojska, a radovi su počeli tek u maju.

"Što se tiče vremenskih uvjeta, leda i slično, to je viša sila na koju mi ne možemo utjecati. Mi možemo napraviti sve sa svoje strane. Ja sam osobno ponosan i na projekt Svilaj, koji se sad radi takvim intenzitetom, ali i ponosan da smo uspjeli pokrenuti i stvari kod mosta kod Gradiške, jer smo spojili RS i gornji dio BiH na mrežu europskih autocesta", rekao je Pejić.

On nam je ranije rekao da će Hrvatska izgradnju svoje polovine mosta finansirati kreditom, dok je bh. strana novac obezbijedila ranije. Osim toga, EU će priložiti grant od 6,3 miliona evra za ovaj most.