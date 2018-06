Hrvatska završila otkup zemljišta za gradnju mosta na Savi kod Gradiške

BANJALUKA, ZAGREB - Hrvatska je završila otkup zemljišta potrebnog za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške, potvrđeno je "Nezavisnim" u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te zemlje.

Kako nam je rekla Ana Matijašević, portparol Ministarstva, iz "Hrvatskih cesta" je dobila informaciju da se otkupljeno zemljište odnosi na dio gdje će biti izgrađen most, a da je, što se tiče izgradnje kompletne brze ceste od rijeke Save do autoputa Zagreb - Beograd, otkupljeno skoro svo zemljište i da je ostalo još svega dva odsto.

"Za preostale čestice čeka se rješenje Ministarstva državne imovine. Za treću fazu projekta otkup zemljišta je u tijeku", rekla je Matijaševićeva za "Nezavisne".

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS su nam rekli da se redovno odvijaju aktivnosti Radne grupe, a da je prije dvije sedmice održan sastanak s temom izgradnje mosta.

"Predstavnici Hrvatske su ponovili da će do početka avgusta izdati građevinsku dozvolu kako bi mogao biti raspisan tender. Na njegovoj pripremi radi ova zajednička radna grupa", pojasnila je Nikolina Trninić, portparol Ministarstva.

Ismir Jusko, ministar transporta i komunikacija BiH, koji je prije nekoliko dana "Nezavisnim" najavio sastanak s predstavnicima EU o mostu, u petak je, nakon sastanka s Violetom Bulc, komesarkom za transport Evropske komisije, rekao da je most bio jedna od tema razgovora i da je EU spremila novac za infrastrukturne projekte u BiH, čije će povlačenje zavisiti od spremnosti BiH.

"Most na Savi kod Gradiške ostaje u vrhu prioriteta mog ministarstva", rekao je on.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nešto je skeptičniji kad je u pitanju spremnost Hrvatske da izgradi taj most, s obzirom na prethodna iskustva.

"Hrvatska je formalno i deklarativno stava da se ide s izgradnjom, ali očigledno je da malo konkretnih poteza povlači u tom smjeru. Rekao bih da se stiče utisak da im je most na kraju liste prioriteta. To je šteta, jer je izgubljeno mnogo vremena", rekao je Šarović.

Dodao je da je Savjet ministara BiH obezbijedio finansiranje, a da Hrvatska čeka da kompletan projekt isfinansira EU.

Podsjećanja radi, nedavno smo dobili informaciju od Vlade Hrvatske da su izmijenili svoje planske dokumente u Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, u koji su prvi put uvrstili i most kod Gradiške.

"Ulaganja obuhvaćaju strateške projekte cestovnog povezivanja s južnom Dalmacijom, pelješki most sa spojnim cestama i novom pelješkom cestom s obilaznicom Stona, početak prve faze izgradnje mosta s pristupnim cestama, novu multimodalnu platformu splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, most kopno - otok Čiovo, brzu cestu Okučani - Stara Gradiška i most Sava, državnu cestu D403, čvor Škurinje - Luka Rijeka, obilaznicu Petrijevaca, most Odra na spojnoj cesti koja s autoceste A11 Zagreb - Sisak ulazi u grad Sisak, Podravski ipsilon, spojnu cestu Zabok kod potoka Krapinica, brzu cestu Popovec - Marija Bistrica, Zlatar Bistrica - Zabok, sa spojem na Breznički Hum te druge projekte", rekli su oni.

Podsjećanja radi, cijena mosta bi trebalo da bude oko 20 miliona evra, a po pola bi trebalo da plate BiH i Hrvatska.

Evropska komisija je BiH donirala 6,3 miliona evra za ovaj projekt. Osim toga, Hrvatska od EU očekuje, osim sufinansiranja mosta, i pomoć pri finansiranju priključne ceste, čija vrijednost je oko 50 miliona evra.