Hrvatski ministar: Neće biti naplate putarine i mostarine na Pelješkom mostu

Hrvatska večeras spaja zadnji segment Pelješkog mosta - 250 tona težak čelični komad jedino je što još dijeli stanovnike krajnjeg juga od ostatka zemlje.

Reporter RTL-a je na gradilištu u mjestu Brijesta razgovarao s hrvatskim ministrom saobraćaja Olegom Butkovićem.

"Osjećamo se svi ugodno i sretno i zadovoljno jer je ovo veliki dan. Spaja se hrvatski teritorij nakon više od 300 godina, a spajamo i Pelješki most, jedan od najvećih mostova u Europi. Znamo što on znači za Hrvatsku", kazao je Butković.

"Bilo je objektivnih razloga zašto nije izgrađen do sada, znamo da je 2009. došla velika financijska kriza. Europski fondovi su nam omogućili da gradimo velike infrastrukturne projekte, jedan od njih je i Pelješki most, a 85 posto su bespovratna sredstva. Nije to samo most, to je 30 kilometara pristupnih cesta. Nakon današnjeg svečanog obilježavanja spajanja hrvatskog teritorija radovi će se nastaviti dalje. Ići će se na dovršetak mosta i pristupnih cesta, a iduće godine prije turističke sezone ćemo ga otvoriti i pustiti u promet", kazao je Butković.

Dodao je da bi iduće godine u junu trebali biti napravljeni svi radovi.

"Neće biti naplate cestarine i mostarine nikada. To je bio uvjet kod europskog financiranja. Hrvatske ceste će upravljati mostom, održavati ga i nikakvih problema oko toga neće biti. Nakon ovoga se projekt privodi prema kraju", rekao je Butković.