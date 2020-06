I Srpska produžava moratorijum na kredite

Nakon što je Federacija BiH donijela odluku kojom se moratorijum na otplatu kredita produžava za još dva mjeseca, sličan model se priprema i u Republici Srpskoj.

Prema saznanjima Capitala, Agencija za bankarstvo RS priprema izmjene postojećih pravilnika kako bi građanima i pravnim licima u Srpskoj to bilo omogućeno.

Naime, izmjenama Odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica, predviđeno je da banka moratorijum na kredit može odobriti na period do dva mjeseca nakon ukidanja stanja vanredne situacije. Do sada se moratorijum mogao ugovoriti samo do kraja vanredne situacije, koja je u Srpskoj i dalje na snazi.

"Prije definisanja primjerenog modaliteta, banka može klijentu odobriti privremeni moratorijum s maksimalnim rokom trajanja dva mjeseca nakon ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj ili stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine u zavisnosti koji je datum posljednji, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta", navodi se u izmijenjenoj odluci koju prvo mora da usvoji Nadzorni odbor agencije.

Podsjećamo, nakon što su entitetska regulatorna tijela u bankarstvu naložile bankama da zbog posljedica virusa korona, svojim klijentima odobre moratorijume i odgode na kredite, upućeno je na desetine hiljada zahtjeva kako građana, tako i privrednika.