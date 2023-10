I dalje bez rješenja za sanaciju napuklog mosta Počitelj, na vidiku krivične prijave

SARAJEVO - Pukotina na mostu Počitelj i oštećenja na ovoj grandioznoj građevini na Koridoru 5C nisu saniran, a u JP "Autoceste FBiH" i dalje analiziraju opcije i pripremaju izradu konačnog rješenja za sanaciju.

No, sve traje presporo i saznajemo spremaju se krivične prijave, jer nakon skeniranje čeličnih užadi za sprezanje konstrukcije, utvrđeno je da položaj kablova odstupa od projekta zavisno od položaja u mostu od 30 do 60 centimetara.

Izvođači radova presama su pokušali zategnuti čeličnu konstrukciju, ali tada je počeo pucati beton! I sada se faktički ne zna na koji način bi se sanacija mogla izvesti.

Ovaj most je visok više od 100 metara i dug skoro jedan kilometar što ga čini jednim od najviših u tom regionu i jednim od najkompleksnijih objekata u sklopu Koridora 5C.

On je kontinuirani prednapeti armirano-betonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje čijom su izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Prilikom najave spajanja mosta rečeno je da se u periodu pred nama može očekivati dinamičnije izvođenje radova, međutim došlo je do neočekivanih situacija koje prvo moraju biti riješene.

Iako se očekivalo da će na jesen ove godine biti potpuno završena gradnja, čini se da to ostaje misaona imenica.

Izvođači radova na mostu su Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina) čiji je HERING podizvođač.

Izgradnja se finansira iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889 eura bez PDV-a.

Izgradnjom mosta Počitelj premošćuje se magistralna cesta M-17, rijeka Neretva i željezničku pruga Sarajevo - Ploče, prenosi Patria.

