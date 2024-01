I mašinovođe započele štrajk, a farmeri poručuju: Učinite Njemačku velikom - ponovo

BERLIN - ​jNemačke mašinovođe danas zvanično započinju trodnevni štrajk, zahtjevajući smanjenje radnog vremena sa 38 na 35 sati nedjeljno za smjenske radnike, kao i povećanje plata za 555 evra mjesečno i jednokratni inflacijski kompenzacioni bonus od 3.000 evra.

Podsjećamo, mašinovođe je na štrajk pozvao sindikat GDL, a dio radnika je stupio u štrajk još juče, 9. januara; riječ je o mašinovođama koje upravljaju teretnim vozovima.

Međutim, pitanje je šta će biti ishod ovih zahtjeva, jer je nacionalna željeznička kompanija Njemačke, "Deutsche ban", ponudila fleksibilnije radno vrijeme u zamjenu za smanjenje plate, prenosi "Reuters".

"No money for the war!" — Redacted attended the German farmers' strike Mass protests by farmers who oppose rising taxes and fuel costs continue throughout Germany — government policy actually prevents farmers from doing business. Redacted journalist and presenter Clayton… pic.twitter.com/W2qTWItvND