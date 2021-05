I ovaj mjesec povećanje poreskih prihoda u Republici Srpskoj

BANJALUKA - I ovaj mjesec poreski prihodi u Republici Srpskoj rastu. Prvi put od početka pandemije, plus i na aprilskom računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Za ekonomiste to je dobar pokazatelj da se privreda oporavlja. Spoljnotrgovinski deficit se smanjuje, a ako dođe do najavljenog povećanja plata, kažu, očekivati je značajnije povećanje potrošnje, što će uticati i na bruto domaći proizvod.

Za prva četiri mjeseca ove, u odnosu na isti period prošle godine, plus na računima i Poreske uprave, ali i Uprave za indirektne poreze. Prihodi u Republici Srpskoj rasli su po osnovu doprinosa, ali i direktnih poreza.

To je bilo i za očekivati jer je u martu i aprilu 2020. pojedinim privrednim djelatnostima rad bio djelimično ili potpuno zabranjen. Ali to je i pokazatelj da privreda i pored teške ekonomske situacije kod nas i u svijetu opstaje, kažu u Poreskoj upravi.

“Ovo ukazuje na činjenicu da nije značajan broj radnika ostao bez posla, ali i da nisu smanjene plate. Naprotiv, lični dohodak je povećan i u realnom i u javnom sektoru. Prosječna plata je značajno veća nego u prethodnom periodu, a doprinosi se plaćaju redovno”, istakao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Ekonomisti ističu da bi sa ovim mogli oživjeti građevinarstvo, poljoprivreda kao i ostali sektori.

“Dobro je da se poslušao savjet Unije poslodavaca da se poveća neoporezivi dio i da se porez na dobit odgodi za kraj godine”, kaže ekonomista Srđan Šuput.

Prvi put od izbijanja krize uzrokovane pandemijom virusa korona, prihodi od indirektnih poreza bilježe rast. U prva četri mjeseca 2021. godine prihodi po osnovu PDV-a, akciza, carina i cestarina iznosili su dvije milijarde i 467 miliona KM i veći su za 74 miliona KM ili 3,10 odsto u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili dvije milijarde i 393 miliona KM. Mjesec april donio je značajan rast prihoda od indirektnih poreza.

UIO je u prva četri mjeseca 2021. godine privredi vratila 468 miliona KM što je za 39 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Više novca došlo je od PDV prijava, ali i spoljnotrgovinske razmjene, posebno izvoza.

Bilo je i mnogo spoljnih faktora koji su kočili naše privrednike smatraju ekonomisti. Ako mjere za ublažavanje pandemije u Evropi uskoro budu blaže, to će značiti mnogo i za našu ekonomiju, tako da do kraja godine možemo očekivati rast ekonomije i do milijardu maraka, kažu ekonomisti i dodaju da bi rezultati bili i bolji da nije bilo nekih eksternih faktora, kao što su poskuljenje nafte i repromaterijala.

Ekonomisti tvrde, ako dođe do povećanja plata u određenim granama javnog sektora, za očekivati je i povećanje ličnih dohodaka u privredi. To će povećati potrošnju koja će uticati na značajan korak naprijed naše ekonomije.