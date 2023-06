I vlast hoće da ubrza dovođenje stranih radnika u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj odgodila je izjašnjavanje o inicijativi kojom se od Savjeta ministara BiH traži da u roku od 60 dana donese odluku i omogući zapošljavanje stranaca u BiH po pojednostavljenim procedurama i pored toga što poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini već mjesecima apeluje da se to uradi.

Zajednička komisija je od Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zatražila produženje roka za dostavljanje izvještaja o ovoj inicijativi i može se očekivati da se ona u narednom periodu ipak nađe pred poslanicima.

Trenutno, za dovođenje stranog radnika u Republici Srpskoj potrebno je oko dva mjeseca, dok taj proces u Federaciji BiH traje od šest do devet mjeseci i poprilično je, kako kažu u Udruženju poslodavaca FBiH, iscrpljujući.

"Podržavamo inicijativu u parlamentu BiH da se procedure skrate, ali naša su iskustva obeshrabrujuća jer inicijativa i da bude usvojena na državnom nivou, ni na koji način ne obavezuje veoma decentralizovane državne službe u Federaciji", rekao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

On kaže da se BiH već duže vrijeme suočava sa nedostatkom radne snage te da se radi o gorućem problemu, a ključni problem je u Federalnom zavodu za zapošljavanje i deset kantonalnih zavoda.

"Svaki od tih zavoda mora da potvrdi da na birou nema radne snage koju poslodavac planira uvesti i to je preduga i vrlo iscrpljujuća procedura. Osim toga, kantoni i Federacija insistiraju na pitanju nostrifikacija, ljekarskim uvjerenjima i to jako dugo traje, i na kraju kad je to sve završeno onda dva do tri mjeseca traje procedura izdavanja viza", rekao je Nenadić.

Trenutno, kada je u pitanju nivo BiH, što se tiče radne snage njihova jedina nadležnost je izdavanje viza, zatim određivanje kvota za zapošljavanje stranih radnika i izdavanje dozvola za privremeni boravak koje daje Služba za poslove sa strancima BiH.

"U Republici Srpskoj procedura je ubrzana i okvirno iznosi oko dva mjeseca. I tu proceduru je potrebno ubrzati i omogućiti da ona bude što jednostavnija, kraća i možda digitalizovana u što većoj mjeri. Služba za poslove sa strancima je do sada bila profesionalna. Oni svoj dio posla obrađuju vrlo profesionalno i tu nemamo značajnijih problema. U suštini veliki dio vremena se odnosi na Zavod za zapošljavanje i smatramo da to treba ubrzati i omogućiti da se u roku do 30 dana završi posao dovođenja stranog radnika", rekao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

I u jednom i u drugom udruženju kažu da je nedostatak radne snage u BiH evidentan problem, i jedan od gorućih jer je gotovo nemoguće pronaći radnike za rad u uslužnim djelatnostima, hemijskoj industriji, građevini, prevozu itd.

U samoj inicijativi koju je podnio Nihad Omerović, poslanik Naroda i pravde, navedeno je da Savjet ministara BiH u roku od 60 dana donese odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH u 2023. godini, koja će se realizovati po skraćenim procedurama za uvoz radne snage koja je trenutno u kategoriji deficitarnih zanimanja.

"Na službenim evidencijama zavoda za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta nalazi se ogroman broj fiktivno prijavljenih lica u potrebi za zaposlenjem. S druge strane, sve veći broj privrednih društava je u nemogućnosti da obezbijedi potreban broj radne snage kako bi neometano mogao nastaviti vođenje svojih radno-tehnoloških procesa. Uvidom u objektivno stanje na terenu može se vidjeti da usljed masovnog odlaska u inostranstvo domaćeg produktivnog radnog kadra, te uslovnom nezainteresovanošću kadrova i radne snage koja se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje, stanje u pojedinim oblastima privrede veoma je teško i složeno", navedeno je u inicijativi o kojoj će ukoliko prođe nadležne komisije raspravljati poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

U inicijativi se ističe i da iskustva iz ranijih godina govore da donošenje odluka o utvrđivanju godišnjih kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH postaje već besmisleno ako se uzme u obzir da procedure pribavljanja odobrenja traju od jednog do osam mjeseci.