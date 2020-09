ICE - prva estonska kompanija u Generalnom standardu Frankfurtske berze

Nakon ulaska na Uređeno tržište Frankfurtske berze, IuteCredit Europe (“ICE”), vodeća evropska grupacija za lične finansije, je prvo privredno društvo iz Estonije koje je uvršteno u Generalni standard Frankfurtske berze.

Društvo pozdravlja zahtjeve u pogledu transparentnosti koji proizilaze iz njegovog uvrštavanja u Generalni standard u smislu predstavljanja svog poslovnog modela širem krugu investitora. Uvrštavanje na listu kompanija na Uređenom tržištu označava polaznu tačku za dalje širenje poslovanja i dodatni izvor kapitala.

"IuteCredit društvo je još prije ulaska na Uređeno tržište nadmašivalo zahtjeve u pogledu davanja podataka koji su postavljeni za Otvoreno tržište. Jednostavno je u našoj nordijskoj prirodi da budemo što pouzdaniji prema našim investitorima. Radeći na taj način uvjerili smo investitore u održivost našeg poslovnog modela, čak i u teškim vremenima koje je uzrokovala pandemija korona virusa. Sada kad ispunjavamo formalne preduvjete za pristup još širem krugu međunarodnih investitora našim ulaskom na Uređeno tržište, s radošću očekujemo predstojeće razgovore u vezi sa obezbjeđivanjem izvora kapitala kako bismo finansirali dalje širenje našeg poslovanja", izjavio je Tarmo Sild, generalni direktor IuteCredit Grupe.

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo, kćerka kompanija IuteCredit Europe AS u BiH posluje od maja 2019. godine, kao izrazito napredno mikrokreditno društvo, pružajući inovativne potrošačke kredite namijenjene fizičkim licima.

Na području BiH, IuteCredit BH djeluje sa ukupno 6 podružnica, od čega se četiri nalaze u Federaciji BiH, dok se dvije nalaze na području Republike Srpske.

Za sve svoje nove klijente, IuteCredit BH je u sklopu svoje oktobarske kampanje “Uživaj u iskustvu”, pripremio specijalnu ponudu keš kredita sa izvanrednih 25% popusta na efektivnu kamatnu stopu.

Aplicirajte on-line, bez suvišne dokumentacije, na www.iutecredit.ba. Odgovor dobijete odmah, a novac na računu već istog dana.

Također, aplicirati možete i za brzu i potpuno besplatnu prvu pozajmicu u iznosu do 600 KM, sa rokom otplate do 30 dana. Pozajmica je bez dodatnih troškova, žiranata ili sudužnika, što znači da vratite onoliko koliko i uzmete.

U širokoj paleti proizvoda i usluga, IuteCredit BH nudi i auto kredite u iznosu do 10.000, sa rokom otplate do 72 mjeseca, kao i potrošačke kredite do 3.000 na 36 mjeseci. Vrlo zanimljiva činjenica kod potrošačkih kredita jeste da za iste mogu aplicirati i osobe koje nisu u stalnom radnom odnosu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete nam poslati upit putem Facebooka, Instagrama, Vibera, ili nas kontaktirajte putem telefona, na brojeve: 051/ 981- 330, 033/ 257 - 666 i 033/ 257 - 667.

IuteCredit BH podružnice možete posjetiti u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Sarajevu i Zenici, na sljedećim adresama:

- Gundulićeva br. 52, Banja Luka. - Hilandarska br. 13, Istočno Sarajevo. - Mula Mustafe Bašeskije br. 12, Općina Stari grad, Sarajevo. - Zmaja od Bosne br. 50, Općina Novo Sarajevo, Sarajevo. - Hamdije Kapidžića br. 1-2, Općina Novi grad, Sarajevo. - Londža br. 92, Zenica.