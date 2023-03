IT i medijski sektor moraju bolje da sarađuju

SARAJEVO - Široj javnosti u regionu, a specifično u Bosni i Hercegovini, nedostaje saznanja o punom potencijalu IT sektora, kao i pogodnosti koje donosi razvoju regije, te saznanja o tome kako povećavanje produktivnosti u IT sektoru zapravo doprinosi ukupnoj produktivnosti domaće ekonomije, poručeno je "IT and Media Workshop" održanom na Trebeviću.

Primjetivši oslabljenje spona između IT sektora i medija, Bit Alijansa, krovno udruženje najvećih IT kompanija u BiH zajedno sa organizacijama HELP i MarketMakers, koje finansira Vlada Švicarske, organizovali su nekoliko panel diskusija na ovu temu.

Među panelistima iz cijele regije bila je i Diana Radić, izvršna direktorica "Nezavisnih novina", na temu "Oblikovanje perspektivne IT industrije u očima javnosti".

"Prije svega drago mi je što se veliki broj medija odazvao događaju jer smo analizirajući stanje primjetili nedostatak kvalitetne saradnje između medija i IT industrije. IT industrija je zamajac naše privrede u posljednje vrijeme i čini nam se da nije adekvatno predstavljena u medijima. Iz tog razloga želja nam je da ovaj ivent napravimo tradicionalnim i da jednom godišnje porazgovaramo o temama od značaja i za jednu i drugu stranu i unaprijedimo saradnju", poručio je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

Njemačka nevladina organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. zajedno sa partnerskom orgnizacijom Helvetas pokrenula regionalni prijekat "Reconomy", koji ima za cilj podršku zapošljavanju mladih osoba u IT i BPO sektoru u BiH i regionu. Projekat finansira švedska Agencija za razvoj – SIDA, a implementira se u državama regije.

"Smatramo da Bit Alijansa, kao vodeće Udruženje sa najvećim brojem članova, firmi u IT sektoru ima kapacitet, znanje i motivaciju da doprinese pozitivnim promjenama koje će obezbijediti mogućnost zapošljavanja unutar BiH u ovom, brzorastućem sektoru te smanjiti odliv mladih osoba iz države koji trenutno ima zabrinjavajući rast. Radionica će dati uvid u probleme, prepreke i iskustva saradnje medija i IT sektora u regionu sa ciljem jačanja saradnje a koja će rezultirati rastom zapošljavanja i smanjenjem migracija mladih osoba u BiH i regionu” izjavio je Almin Adžović, direktor za BiH ispred Međunarodne organizacije Help.

Glavni ishodi ovog događaja ogledaju se u vidu kreiranja bolje podrške predstavnicima medija, medijskih organizacija, kao i stvaranju utjecaja na kreiranje visokokvalitetnih vijesti o sektoru IT-a.

"Kroz ovaj događaj vjerujemo da ćemo upoznati medije sa svim mogućnostima IKT sektora u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu, te važnosti međusobne saradnje, a sve za cilj boljeg pozicioniranja ove industrije i stvaranja utjecaja na poboljšanje domacće privrede", poručio je Hamza Čengić, saradnik za marketing i projekte u Bit Alijansi.