Iako je najavljivala povratak ove sezone, FlyBosnia još uvijek prizemljena

Aviokomopanija FlyBosnia je u januaru najavila da će ovog ljeta iz Sarajeva letjeti do devet odredišta na Bliskom istoku, ali karte još uvijek nisu u prodaji.

FlyBosnia, avioprevoznik u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Sarajevu, vjerovatno je ponovo odgodio nastavak rada. Avionska kompanija trebala je početi letjeti u sljedećih nekoliko mjeseci, ali datumi nastavka ruta nisu objavljeni, navodi Indikator.ba.

Početkom januara 2022. FlyBosnia je objavila da je spremna ponovno pokrenuti svoje operacije. Avionska kompanija je tada saopštila:

"Poštovani putnici, poslovni partneri, saradnici, pred nama je nova sezona. S ponosom najavljujemo nove rute koje ćemo ponuditi za ljetnu sezonu iz Sarajeva za: Riyadh, Jeddah, El-Qassim, Manamu, Kuvajt, Dohu, Amman, Muscat, Hurghadu".

Kompanija je tada takođe rekla:

"Nakon razdoblja oporavka i stabilizacije, sretni smo što imamo priliku reći da smo još uvijek tu, nastavljamo tamo gdje smo stali, s novim kapacitetima i novim linijama".

Međutim, od tada iz firme nisu objavljene nikakve informacije, osim izjava i intervjua izvršnog direktora lokalnim i međunarodnim medijima početkom godine.

U jednoj od njih Enes Mujezinović, prvi čovjek FlyBosnije, govorio je o narušenoj reputaciji kompanije, koja je najavljivala brojne letove, ali ih ubrzo nakon toga i otkazivala.

"Mi moramo vratiti povjerenje. Imali smo propusta definitivno, no sada ćemo ići step by step da ponovo povratimo povjerenje putnika. Ja znam da je to teško ali nije neizvodljivo", kazao je.

Web stranica FlyBosnia i dalje navodi devet destinacija pod karticom "red letenja", ali je svaka od njih označena sa "uskoro". Datumi nastavka nisu objavljeni, a karata još nema u prodaji.

Zanimljivo je da na popisu destinacija za koje je FlyBosnia najavila da će letjeti ovog ljeta nema nijedne evropske vazdušne luke. Rim Fiumicino, London Luton i Mostar bile su vazdušne luke koje je FlyBosnia opsluživala u prošlosti. Avionska kompanija je takođe najavljivala 2020. da će letjeti za Pariz, Zürich, Milano, Moskvu i Barcelonu, ali ništa od toga nije realizovano.

Umjesto toga, avioprevoznik se fokusirao na povezivanje Bosne i Hercegovine s Bliskim istokom, ali sezona odmiče a novih letova ni prema tom dijelu svijeta nema na vidiku.

FlyBosnia je registrovana u novembru 2017. ,a certifikat vazdušnog prevoznika od Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) dobila je je januara 2019.

Od samog početka rada suočila se s teškoćama, koje su kulminirale u novembru 2020. pod uticajem Covida, kada je kompanija raskinula ugovor sa Aerodromom Sarajevo zbog neplaćenih dugova i finansijskih poteškoća. Nakon selidbe, kompanija je prestala s radom.

U decembru 2021. godine FlyBosnia je najavila povratak na tržište ali on se još nije dogodio.