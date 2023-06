Imovina Top-Farma iz Nove Topole četvrti put na prodaji

GRADIŠKA, NOVA TOPOLA - Svinjogojska farma “Top-Farm” iz Nove Topole kod Gradiške četvrti put ide na licitaciju, a svi zainteresovani za pokretnu i nepokretnu imovinu ovog stečajnog dužnika moraće da za njenu kupovinu izdvoje 1,9 miliona KM.

Na licitaciji koja će biti održana 7. jula u banjalučkom Okružnom privrednom sudu na prodaju će biti ponuđeni zemljište i građevinski objekti u sastavu farme, a riječ je o 247.343 kvadratna metra korisne zemljišne površine.

“Cijena imovine - Imovina stečajnog dužnika prodaje se ‘u paketu’, kao jedna cjelina. Početna cijena imovine iznosi 1.916.666,50 КM u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 28.4.2023. godine. Navedena vrijednost predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina na četvrtoj licitaciji ne moze prodati”, navodi se u oglasu o prodaji imovine.

U daljem se navodi da će se prodaja imovine vršiti po načelu viđeno-kupljeno, bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

“Imovina se može pogledati 20. juna 2023. u periodu od 12.00 do 13.00 časova. Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita, izvod iz Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i Obavještenje potencijalnim kupcima, može se preuzeti kod stečajnog upravnika”, stoji u dokumentu, uz napomenu da pravo učešća na ovoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično, odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika, koja do 5. jula 2023. do 15.00 časova uplate depozit u visini od 50.000 КM.

Podsjetimo, dosad su propale tri licitacije za prodaju ove svinjogojske farme.

Kolika je bila zainteresovanost kupaca za “Top-Farm” govore i podaci da je cijena na početnoj licitaciji bila 11,5 miliona KM, da bi već na drugoj pala na 5,7 miliona KM. Potencijalni kupci okrenuli su leđa i na trećoj licitaciji, kada se farma mogla kupiti za 3,8 miliona KM.

Ako propadne i četvrta licitacija, najavljeno je da će peta ponuda biti 1,2 miliona KM.

Treba napomenuti da su se stečajna upravnica Nataša Kosić, ali i Skupština povjerilaca više puta žalili da će biti teško da “Top-Farm” bude prodata kao cjelina, te da bi se moglo ići u parcelisanje farme i izvršiti prodaju na taj način.

"Do sada je bilo nekoliko zainteresovanih kupaca, ali niko nije uplatio depozit, jer, kažu, cijena je previsoka, a površina farme prevelika za investiciju u ovom momentu. Neki od njih su komentarisali da bi renoviranje zgrada previše koštalo, a rušenje još više. Stiče se utisak da bi sigurno bilo kupaca ukoliko bi se imovina prodavala u dijelovima", rekla je ranije Kosićeva.