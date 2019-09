Industrijska zona samo za proizvodne firme

​STANARI - U dugoočekivanoj industrijskoj zoni, čiju gradnju privodi kraju lokalna vlast u najmlađoj opštini u RS, svoje poslove moći će da započnu samo proizvodne firme, poručuju iz ove lokalne zajednice, koja želi da u Stanare dovede ozbiljne privrednike, koji će zaposliti domaće radnike.

"Želimo proizvodne pogone, ne skladištenje, ni dio nekih trgovačkih centara, nego da to zaista bude namijenjeno proizvodnji. Nismo promijenili mišljenje, kriterijumi su postavljeni i treba da se ispoštuju", navodi Dušan Panić, načelnik opštine Stanari, te dodaje da su za investitore pripremili i stimulativne cijene zakupnine.

"Cijena zavisi od broja zaposlenih, a ako je preko 40, to je nešto zaista prihvatljivo i iznosiće 0,50 KM po kvadratnom metru. Oni dobijaju jednu modernu halu s kompletnom infrastrukturom", ističe Panić.

Ne treba robovati pravilima, poručuju iz ovdašnjeg PDP-a, jer ukoliko se ne pojavi dovoljan broj investitora koji se bave isključivo proizvodnjom, nekoliko hiljada kvadratnih metara treba pametno iskoristiti, odnosno izdati ih privrednicima bez obzira na to čime se bave jer danas svi oni imaju isti problem, manjak radne snage.

"Danas ozbiljan privrednik, ako želi da tu donese svoja sredstva, da uloži, prvo će od nas tražiti radnu snagu. Opština će morati na tome da radi. Kad ozbiljnog investitora dovedemo, da pokušamo obezbijediti prije svega radnu snagu, da bi to ozbiljno funkcionisalo", smatra Dragomir Vidović, odbornik PDP-a.

Migracije stanovništva i odliv radne snage nisu problem samo Stanara i RS, nego i cijelog regiona, odgovara Mihajlo Gavrić, predsjednik lokalnog Udruženja poljoprivrednika, koje ima najbolji uvid u tu problematiku.

"S obzirom na to da smo pokrenuli taj projekat, treba nastojati da investitor dovede dio radne snage, a dio da bude naš. Ako bude potrebno, onda vršiti prekvalifikaciju da bi se nadomjestio dio radne snage", kaže Gavrić.

Iako je industrijska zona svoja vrata trebalo da otvori još u maju, lokalna vlast uvjerava da se ne kasni s izgradnjom jer su se nakon kupovine zemiljišta morale poštovati stroge tenderske procedure.

"Mi planiramo da do kraja oktobra to završimo, pet hiljada kvadrata kako smo i rekli će biti na raspolaganju. Tri moderne multinamjenske hale se uveliko prave, privodi se kraju, infrastruktura će se urediti.. Za 150 novih radnih mjesta to nam je zaista jedna nasušna potreba", kazao je Dušan Panić.

On je istakao da je industrijska zona kapitalna investicija za ovu lokalnu zajednicu, te da su ih već kontaktirali preduzetnici iz metalske i elektro industrije koji su zainteresovani da svoje pogone usele u nove objekte.