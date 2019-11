Infrastruktura uslov za logističko poslovanje i privredni rast Brčkog

BRČKO - Skup logističara LOGIN 12, u organizaciji Udruženja logističara Brčko distrikta Trans Logistic održan je u Hotelu Jelena u Brčkom.

Kroz predavanja i panel diskusiju više od 100 učesnika razgovaralo je o temi skupa "Evropska perspektiva distrikta i povezivanje na panevropske i svjetske transportne koridore".

Na osnovu ciljeva koji su proizašli na prošlogodišnjem skupu, goste je dočekala realizacija osnovnog cilja, a to je uspješno uspostavljanje kontejnerskog terminala u Brčkom.

Još jednom, Brčko je bilo domaćin eminentnim stručnjacima iz oblasti logistike i predstavnicima velikih kompanija iz regiona, te predstavnicima Željeznica Federacije BiH, Željeznica Republike Srpske, Hrvatskih Željeznica i mnogobrojnih brodara svjetskih kompanija i operatera.

"Uspjeli smo da u proteklih godinu dana uspostavimo kontejnerski terminal u Brčkom. Međutim, posao svih nas ne prestaje ovde. Danas smo zaključili da je infrastruktura uslov za iskorišćenje privrednog potencijala Brčkog, koji se svojom geografskom pozicijom nalazi u blizini koridora 5c i može biti dio povezivanja juga i sjevera u pogledu transportnih puteva", rekao je izvršni direktor za logisticke operacije BELISAR-a Jovo Ilić, kompanije koja je član Udruženja logističara.

Kontejnerski terminal Brčko je ove godine relizovao prvu dopremu praznih kontejnera iz Budimpešte, koji su iskorišćeni za potrebe domaćih privrednika, i koji su dalje puni dostavljeni u Luku Rijeka. Ovim je Brčko smješteno na mapu evropskih kontejnerskih terminala koji su konkurentni za privlačenje novih poslova.

"Ipak, postojanje kontejnerskog terminala je samo jedan korak za uspješno logističko poslovanje koje se dalje reflektuje na poslovanje kompanija u distriktu i u BiH. Naša željeznička infrastruktura zahtijeva elektrifikaciju čime bi ovaj vid transporta postao još isplativiji i čime bismo postali ne samo put za transport robe u BiH nego i put za prolazni transport u Evropu i dalje", istakao je Ilić.

Predsjednik Uprave Luke Ploče, Hrvoje Livaja složio se u pogledu značaja infrastrukture za nesmetan protok robe.

"Luka Ploče je vrata Koridora 5c, a putevi su ti koji nas osnažuju da kroz zajedničku saradnju povežemo zemlje, a projekti i proizvodnja su šansa za rast i razvoj svakog poslovanja, pa tako i logistike", rekao je Livaja.

Podsjetimo, ove godine je došlo do obustavljanja teretnog saobraćaja preko mosta na GP Brčko, što je dovelo do toga da Brčko uprkos svim prednostima i mogućnostima bude logistički marginalizovano, što je dovelo i do drastičnog smanjenja prihoda od terminala Brčko.