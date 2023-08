Inspekcija zatvorila više ugostiteljskih objekata i šatri na Saboru trubača

GUČA - Poreska inspekcija zatvorila je više ugostiteljskih lokala i šatri u Guči, na 62. Saboru trubača, zbog neizdavanja fiskalnih računa, što je izazvalo nezadovoljstvo ugostitelja.

Oni navode da zakup šatre na Saboru trubača košta 700.000 dinara, a za komunalne troškove vode i struje za tri dana ugostitelji moraju da izdvoje još 220.000 dinara.

Prema riječima ugostitelja čije su šatre zatvorene, troškove sada ne mogu da nadoknade i biće na gubitku.

Hrana i piće sastavni su dIo saborske atmosfere. Ove godine porcija svadbarskog kupusa na Saboru u Guči košta i do 700 dinara, dok kilogram jagnjećeg pečenja košta od 3.000 do 3.900 dinara, a prasećeg od 2.500 do 3.400 dinara.

Pljeskavice su od 300 do 580 dinara dinara, domaća kafa 210, a malo pivo od 250 do 310 dinara.

Drugi dan Sabora trubača u Guči počeo je tradicionalnom trubačom budilicom, poslIJe koje je održano takmičenje u narodnom višeboju, prenosi "Danas".