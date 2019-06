Intelektualno vlasništvo ključ za transformaciju ekonomije

BANJALUKA - Transformacija ekonomije koja će se bazirati na znanju mora biti prioritet Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, kako bi uhvatila korak sa razvijenim svijetom s obzirom na to da je u 21. vijeku kada je u pitanju ekonomija daleko vrednije ono što se stvori pameću, nego rukama.

Ovo se, između ostalog, moglo čuti na konferenciji "Digitalizacija i intelektualna svojina: Kraj ili novi početak", koja je održana juče u Banjaluci, a na kojoj su, između ostalih, govorili Ana Brnabić i Radovan Višković, premijeri Srbije i Republike Srpske, kao i ministri u vladama Srbije i Republike Srpske.

Na konferenciji se moglo čuti da je preduslov razvoja ekonomije bazirane na znanju zaštita autorskih prava i borba protiv piraterije, na čemu će u godinama koje dolaze sve više insistirati i Evropska unija, i to ne zbog nas, već zbog sebe i zaštite svojih proizvoda baziranih na intelektualnoj svojini i zaštiti autorskih prava.

"U Srbiji je porez na prihod od autorskih prava smanjen na tri, umesto 15 odsto, i jedna smo od konkurentnih zemalja u Evropi", rekla je Brnabićeva.

Na konferenciji su se mogli čuti i neki zanimljivi podaci kao što je onaj da u Srbiji, a ništa nije bolja situacija ni u BiH i Republici Srpskoj, kreativne industrije čine manje od pet odsto BDP-a, dok je to u Evropi i razvijenim zemljama svijeta više od 30 odsto.

"Nekako smo zarobljeni da BDP posmatramo kroz prerađivačku industriju, privredu, energetiku, itd.. Imamo želju da se brzo krećemo i ići ćemo u tom pravcu kao i Srbija", rekao je Višković.

Na konferenciji je konstatovano da po pitanju zaštite autorskih prava u BiH i Srbiji postoje zakoni, ali da se vrlo često oni ne primjenjuju u praksi, tako da danas imamo situaciju da je blizu 70 odsto sistema softverski čista piraterija, što je u normalnijim i uređenijim zemljama nezamislivo. Neko od panelista je iznio i podatak da postoje procjene koje govore da smanjenje piraterije za jedan odsto otvara novih 1.200 radnih mjesta.

Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, rekao je da su BiH i RS neophodni zakoni koji će zaštititi intelektualno vlasništvo, ali i edukacija sudija i tužilaca da se bave tim problemima na pravi način.

Jedan od panela bio je posvećen i "Medijskom monopolu na zapadnom Balkanu: Koja je uloga države", a na kojem se moglo čuti da zemlje regiona sve više strahuju od monopola kablovskih operatera koji u konačnici određuju i koji medijski sadržaj će predstaviti javnosti.

Brnabićeva je istakla da u Srbiji trenutno operater SBB ima više od 51 odsto tržišta, ali da u suštini ne poštuje zakone Republike Srbije, te da se vrlo često zanemaruju monopoli koji stvaraju kablovski operateri i pogrešno tumači uloga države u svemu tome.

Goran Svilanović, nekadašnji generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju, rekao je da država treba da finansira medije te da to rade i najveće zemlje Evrope, ali da mora biti spreman i na kritiku koja dolazi od strane tih medija s obzirom na to da nam je dijalog neophodniji nego ikad.

Vidljiva podrška Srbije

Podrška Srbije kao najznačajnijeg ekonomskog partnera i oslonca za očuvanje i jačanje Republike Srpske vidljiva je u brojnim opštinama kroz realizaciju velikog broja komunalnih i infrastrukturnih projekata koje finansira Srbija.

Ovo je istaknuto tokom sastanka Željke Cvijanović, predsjednice RS, Ane Brnabić, premijerke Srbije, a kojem je prisustvovao i Radovan Višković, premijer Srpske.

Iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika RS saopšteno je da su Cvijanovićeva i Brnabićeva izrazile zadovoljstvo zbog toga što je gotovo u svim oblastima društvenog života postignut napredak u međusobnim odnosima, u skladu sa Sporazumom o specijalnim paralelnim vezama.

Srpska će tužiti FBiH

Radovan Višković, premijer Srpske, rekao je da će Republika Srpska tužiti Federaciju BiH i UIO (Upravu za indirektno oporezivanje) BiH do kraja juna ukoliko se ne formira vlast u tom entitetu.

Tužba će biti podnesena zbog neprimjenjivanja novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

"Ranije smo željeli da podnesemo tužbu, ali je molba premijera FBiH Fadila Novalića bila da je prolongiramo s obzirom na to da se očekivalo formiranje nove federalne vlade do kraja maja ili u junu. To se do sada nije desilo i ukoliko tako bude, do kraja ovog mjeseca podnosimo tužbu", rekao je Višković.