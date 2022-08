Isporučen milioniti kubik KPG-a iz Rafinerije nafte Brod

Iz Rafinerije nafte Brod proteklog vikenda isporučen je milioniti kubik komprimovanog prirodnog gasa (KPG) kupcima u Banjaluci. Isporuke je izvršena specijalizovanim vozilom koje za svoj pogon koristi upravo ovaj energent.

"Postrojenje je pušteno u rad u decembru prošle godine, a već su ostvareni tehnički preduslovi i za proširenje kapaciteta, te će naš osnovni zadatak u narednom periodu biti razvoj tržišta KPG-a", objasnio je Nikola Mičić, Rukovodilac službe za gas u Rafineriji nafte Brod.

Sa aspekta ciljne grupe potrošača, prioritet je da se gas dovede do najvećih zagađivača, a to su idustrijska postrojenja koja za svoj rad koriste mazut i lož ulje. Fokus su preduzeća i tržišta u radijusu do 180 km od Rafinerije nafte Brod.

Bosna i Hercegovina je trenutno gasifikovana svega 2%, dok je u EU taj procenat 11-14%, a ovaj podatak nam daje mogućnost razvoja ove djelatnosti u budućnosti, jer tranzicija i prelazak na gas je neminovan, a mi smo jedan od instrumenata koji će pomoći da do tog cilja brže i lakše dođe i da privreda kao i životna sredina, od toga imaju dodatne benefite, istakao je Mičić.

U projekat gasifikacije Rafinerija nafte Brod uložila je oko 8 miliona evra. Predviđene su i dodatne investicije gdje će na pojedinim Nestro benzinskim stanicma u Banjoj Luci u ponudi biti KPG/CNG.

Za sada je punjenje za vozila koja za svoj pogon koriste KPG, moguće na točionom aparatu u krugu Rafinerije nafte Brod.