Ispravljena greška na novčanicama od 10 KM, u opticaju nove

SARAJEVO - Građanska inicijativa "Sva Bosna" saopštila je ispravljena greška na novčanici od 10 konvertibilnih maraka.

Naime, na novčanici koja je do sada štampana navodilo se da se na njoj nalazi stećak sa nekropole Radimlja kod Stoca, ali ipak je riječ o stećku sa lokacije Križevići kod Olova.

"Greška pogrešno upisanog lokaliteta na naličju novčanice od 10 konvertibilnih maraka je nakon tačno 20 godina, a na osnovu naše građanske inicijative, konačno i ispravljena", kažu inicijatori i dodaju:

"No, bez obzira što će mnogi mlako reagovati na ovu vijest, ili potcijeniti značaj malih pozitivnih promjena, u što smo sigurni, nama ovo predstavlja jednu veliku zajedničku pobjedu iz koje ne smijemo isključiti ni one koji su bili spremni da svoju grešku priznaju i na kraju poprave, a ni one koji su s interesom pratili cijeli slučaj koji je trajao tri godine".

Centralna banka BiH, podsjetimo, ranije je u cilju provjere preduzela niz aktivnosti, uključujući i obilazak nekropole Radimlja kod Stoca, provjeru dokumentacije CBBiH iz perioda kada je utvrđen dizajn novčanica KM i dokumentacije koju je u cilju ovih provjera naknadno dostavila kompanija "Oberthur Fiduciaire", kao i pregled stručne literature i drugih izvora o stećcima u Bosni i Hercegovini, s ciljem utvrđivanja tačne lokacije predmetnog stećka, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Nakon sprovođenja navedenih aktivnosti, CBBiH je utvrdila da se stećak čiji je fragment prikazan na naličju novčanice apoena od 10 KM verzije FBiH ne nalazi na lokaciji Radimlja kod Stoca, odnosno da se isti nalazi na lokaciji Križevići kod Olova.

Dizajn novčanica konvertibilne marke (izuzev apoena od 200 KM) utvrđen je 1998. godine.