"Istresao" 2,8 miliona maraka da izgradi stanove radnicima

Da postoje ljudi koji razmišljaju izvan uobičajenih okvira dokazuje makarski preduzetnik Mijo Pašalić koji je odlučio dariješiti stambeno pitanje radnicima koji zbog životnih i finansijskih okolnosti nisu u mogućnosti kupiti stan po tržišnoj cijeni.

Vlasnik firme "Apfel" izgradio je dvije zgrade sa 16 stanova u koje će se useliti 13 radnika i njihovih porodica. Riječ je o stanovima od oko 60 metara kvadratnih. Kako se rodila ideja za ovakav projekt, rekao je sam Pašalić.

"Ne možeš živjeti sam, moraš osjetiti da netko u tvojoj blizini treba pomoć. Iako, koliko god željeli, ne možete zakrpati sve rupe. Živiš tu s ljudima koji su ti stvarno super i odani radnici i ne možeš se praviti da ne vidiš. Kad stvaraš u malome mjestu 25 godina, koliko postoji naša tvrtka, znaš koliko su neki ljudi bili s tobom", počinje za "24sata.hr" ovu pozitivnu priču Pašalić, u čijoj je firmi zaposleno 120 radnika, a u ljetnim mjesecima taj se broj popne i na 200 zaposlenika.

Dvije zgrade Pašalića su koštale malo više od 11 miliona kuna (oko 2.837.000 maraka), a po kvadratu su ga koštale između 1.400 i 1.500 evra. Radnici koji će ovako riješiti svoje stambeno pitanje kvadrat će plaćati između 650 i 950 evra, u zavisnosti od toga da li je firma određenom zaposleniku prethodno morala zatvoriti postojeća zaduženja kod banaka kako bi bili kreditno sposobni.

"Mislim da je davanje ujedno primanje, meni se to u životu pokazalo dobrim i bez imalo zadrške to radim. Pomažem lokalnoj zajednici koliko god mogu. Malo tko zna da smo mi u pet godina, u zimskim mjesecima, Makarskoj poklonili 19 kazališnih predstava jer mi u gradu nemamo ni kina ni kazališta. To mi je jedan od dražih projekata. Volimo sport i pomažemo sport u Makarskoj, posebno pojedince. Mislim da to tako treba funkcionirati, dati tamo gdje živite. Ja stalno razmišljam što bih mogao napraviti, a politika me ne interesira i mogu samo djelovati sam", kaže pomenutom portalu Pašalić izražavajući žaljenje što se u Makarskoj ne investira ni u kakve kapitalne projekte, poput školskih dvorana i novih vrtića.

"U toj želji da ne budeš jedan od onih koji samo kritiziraju, mi djelujemo. Tvrtka je stabilna i znamo koliko možemo", kaže Pašalić.

Zgrade još trebaju dobiti upotrebnu dozvolu, što se očekuje uskoro, ali Pašalić govori da je radnicima rekao da oni mogu smatrati da je to njihovo i početi planirati uređenje. Preduzetnika je pohvalila i njegova radnica Jagoda Husičić koja će useliti u jedan od stanova.

"Zahvalni smo obitelji Pašalić. Mi smo nakon dugo vremena sada riješili stambeno pitanje. Suprug, ja i naše dvoje djece smo godinama podstanari, a uvijek je tu osjećaj da to nije naše. Konačno smo svoji na svome. Gospodin Pašalić je zaista veliki dobročinitelj i napravio je toliko lijepih stvari za svoje radnike", rekla je Jagoda koja za Pašalićevu firmu radi 10 godina.

Kako je Pašalić ispričao, plan je bio da se useli 14 porodica i za sada su odabrali njih 13. Hoće li dati i taj posljednji, još će razmisliti.

Šest mjeseci pregovarao s bankom

"Prvi i najvažniji uvjet bio je da su nam dobri radnici. A potom smo gledali je li riječ o obiteljima, koliko su opterećeni kreditima i to da ne mogu nikako riješiti stambeno pitanje. Njih osam od 13 izabranih imalo je opterećenje u banci. To smo im pomogli zatvoriti, a pokrit ćemo i sve troškove kod dizanja kredita. Kredit je dogovoren na 15 godina. Kamata u banci je dva posto, a trebalo mi je šest mjeseci pregovaranja da to postignem. Ali ja sam uporan. Htio sam da prva brojka bude jedan samo iz psiholoških razloga. Tako sam tražio da bude 1,99, ali kamata ispod dva posto vrijedi samo za poslove s državom", kaže Pašalić, čija se firma bavi opremanjem kafića i restorana te distribucijom pića i hrane prema hotelima i restoranima na makarskoj rivijeri.

Ideja se, dodaje, rodila prije dvije godine, a s gradnjom su počeli prije godinu dana. Procjenjuje da će novim stanarima mjesečna rata biti između 130 i 290 evra.

Osim svojim radnicima i Makaranima, Mijo je odlučio da pomogne i zemljotresom pogođenu Banovinu. S prijateljima Joškom Šarićem Škarom i Jovicom Šegan pokrenuo je akciju "Makarska rivijera i prijatelji za Petrinju". U nekoliko dana nakon zemljotresa postavili su cilj da izgrade kuću šestočlanoj porodici Boltužić.

"Kuća im je potpuno uništena. Imala je prizemlje i kat, a mi smo odlučili napraviti istu takvu. Bit će prilagođena životu na selu", rekla su trojica prijatelja.

