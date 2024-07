Ivanka Tramp u Albaniji gradi luksuzno ljetovalište

Dok se bivši američki predsjednik Donald Tramp bori za još jedan predsjednički mandat, njegova najstarija kći ima druge planove.

Ivanka Tramp i njezin suprug Džered Kušner grade luksuzni resort u Albaniji kojim će upravljati Aman Resorts u vlasništvu ruskog biznismena Vladislava Doronina.

Tramp je potvrdila vijest o izgradnji odmarališta na nedavnom podcastu Lexa Friedmana.

"Trenutno radim sa svojim suprugom. Privlačimo najbolje arhitekte i najbolje brendove na ostrvo u Sredozemnom moru od 1400 hektara", rekla je 42-godišnjakinja dodavši da će resortom upravljati švajcarska kompanija Aman Resort, koja je u vlasništvu ruskog biznismena Vladislava Doronina.

"Nevjerovatno je okupiti sav ovaj talent. Uzbuđena sam što ću ponovo igrati i 'naprezati mišiće' i zabavljati se radeći to", rekla je Ivanka.

Pojasnila je da će hranu u resortu osiguravati renomirani talijansko-američki restoran Carbone, kojim upravlja Major Food Group, izvještava siol.net.

Prema njenim riječima, resort će biti vrlo moderan, ali će se voditi računa o terenu i vegetaciji.

"To neće biti samo lijepa staklena kutija. Naravno da želimo staklo i kada pogledate iz resorta možete vidjeti prekrasno plavo more. Ali pitamo se kako to učiniti na način da ne bude previše generički, tako da ne gubimo priliku da stvorimo nešto novo", objasnila je.

Među onima koji se kunu u nekretnine Aman Resortsa su Bll Gejts, Mark Cukerberg, porodice Kardašijan, Anđelina Džoli, Dejvid Bekam, Džptdž Kluni, Tom Henks, britanska kraljevska porodica i mnogi drugi.

Kompanija upravlja s više od 30 nekretnina u 20 različitih zemalja. Sobe u njihovim odmaralištima koštaju oko 1.400 dolara (nešto manje od 1.300 evra) po noći, a pojedinačne vile više od 50.000 dolara (46.000 evra).

Aman Resorts upravlja, između ostalog, luksuznim resortom na crnogorskom ostrvu Sveti Stefan. Odmaralište se smatra jednim od najluksuznijih na Jadranu.

Posljednjih mjeseci Ivanka Tramp redovno je viđena u uredu Amana u Njujorku. Osim gradnje odmarališta u Albaniji, njen suprug učestvuje i u obnovi bivšeg sjedišta jugoslovenskog ministarstva u Beogradu, koje je NATO bombardavao 1999. godine.

Na tom području planira izgraditi luksuzni hotel, au dogovoru s Vladom Srbije i memorijalni kompleks posvećen svim žrtvama bombardovanja.

Ivanka i Džered podržaće i kampanju Donalda Trampa koji se bori za novi mandat predsjednika SAD-a. Za razliku od prošlih izbora, ovaj put neće imati političku funkciju.

Upoznali su se 2007. na poslovnom sastanku, a vjenčali dvije godine kasnije. Zajedno imaju troje djece - kćer Arabelu i sinove Josipa i Teodora, prenosi Indikator.

