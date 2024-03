Izabran novi predsjednik Unije poslodavaca RS

BANJALUKA – Zoran Škrebić izabran je na mjesto predsjednika Unije poslodavaca Republike Srpske na sastanku koji je upravo završen, i na toj poziciji zamijenio Sašu Trivića.

Kako je istakao za "Nezavisne novine", već dugo je u Uniji poslodavaca Srpske, a bio je i potpredsjednik Unije.

"Nastavićemo i u budućnosti da zastupamo interese poslodavaca i poslovne zajednice, a šta to znači, sve to smo na neki način kroz dokumente i prijedloge za program ekonomskih reformi već poslali i u Vladu krajem prošle godine i to će biti neki naši pravci djelovanja i u budućnosti", rekao je on.

Dodao je da je trenutna situacija specifična na šta je uticala ekonomska kriza.

"Ekonomska kriza u Zapadnoj Evropi je ta koja je zaista učinila to da se nalazimo na jednoj prekretnici u poslovanju. I mnoga privatna društva imaju dosta problema u svom poslovanju. Ta pitanja ćemo truditi se da delegiramo prema Vladi Republike Srpske u nadi da ćemo zajednički naći najbolje rješenje", rekao je Škrebić za "Nezavisne novine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.