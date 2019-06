Izgrađen najveći aerodrom na svijetu

PEKING - U glavnom gradu Kine završena je izgradnja najvećeg svjetskog međunarodnog aerodroma "Dasing", saopštile su gradske vlasti.

Kako je ranije za Sputnjik izjavio rukovodilac projekta izgradnje aerodroma Li Đanhua, "Dasing" nije samo aerodrom, već i najveće kinesko saobraćajno čvorište u čiju je izgradnju uloženo oko 400 milijardi juana (oko 60 milijardi dolara).

Puštanje u rad aerodroma sa jednim terminalom u obliku "zlatnog feniksa" od milion kvadratnih metara predviđeno je za 30. septembar - uoči 70. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, a projekat lično prati predsjednik Si Đinping

​Aerodrom "Dasing" se nalazi na jugu Pekinga, 46 kilometara od centra grada. Glavni razlog za njegovu izgradnju bila je namjera da se rastereti međunarodni aerodrom "Šoudu", koji je jedna od najprometnijih vazdušnih luka na svijetu. Udaljenost između dva aerodroma biće oko 67 kilometara. Kamen temeljac položen je 26. decembra 2014. godine, a izgradnja je počela 15. marta 2016. godine.

From control tower to terminal building, all key facilities of newly-built Daxing Int'l Airport in Beijing are receiving state appraisal. Click to learn more about this massive project https://t.co/MD0c88kelV pic.twitter.com/DtYHKz1Csv