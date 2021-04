Izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo: Most na Savi biće dugačak 1.310 metara

BEOGRAD - Prva dionica auto-puta Beograd-Sarajevo, od Sremske Rače do Kuzmina, trebalo bi da bude završena do kraja sljedeće godine, a u okviru izgradnje tog autoputa gradi se i novi most na Savi u Sremskoj Rači, ukupne dužine 1.310 metara.

Auto-put Beograd-Sarajevo prvi je auto-put koji će direktno povezati Srbiju i BiH, odnosno Republiku Srpsku, i spada u jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u okviru programa "Srbija 2025", navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Podsjeća se da je Srbija prošle godine krenula u izgradnju prve dionice, od Sremske Rače do Kuzmina, u dužini od 18 kilometara i dodaje da je vrijednost investicije 220 miliona evra.

U okviru izgradnje ovog auto-puta u toku je i izgradnja novog mosta na Savi u Sremskoj Rači, ukupne dužine 1.310 metara.

"Most se sastoji od prilaznih betonskih konstrukcija na lijevoj i desnoj obali Save, dužine 530 metara i 450 metara i čelične konstrukcije nad rijekom dužine 330 metara", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da radove na dionici Kuzmin - Sremska Rača, u okviru izgradnje auto-puta Beograd - Sarajevo, izvodi turska firma Tašijapi koja je nedavno dala obećanje da će radove završiti do kraja 2022. godine.