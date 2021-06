Izgradnja bloka 7 TE Tuzla na tankom ledu

TUZLA - Iako su pripremni radovi završeni i u njih je uloženo oko 18 miliona, neizvjesna je izgradnja bloka 7 Termoelektrane Tuzla jer kineski partneri traže reviziju ugovora zbog otkazivanja ugovora od strane podizvođača radova - američke kompanije "General electric".

Blok 7 je najavljivan kao velika razvojna šansa i najveća poslijeratna investicija vrijedna 1,4 milijarde maraka, koja je trebalo da bude realizirana uz pomoć kreditnih sredstava koje je BiH uzela od kineske Eximbanke.

Kineski konzorcij "Gezhouba Group Company Limited" je bio jedan od dva ponuđača koji su ušli u uži izbor.

Međutim, Vlada FBiH nedavno je obaviještena od Uprave i Nadzornog odbora "Elektroprivrede BiH" o tome da kineski konzorcij "Gezhouba" traži izmjenu davno potpisanog ugovora na koji je saglasnost dala federalna vlada, Parlament FBiH i Vijeće ministara BiH.

Promjena bilo kojeg detalja ugovora podrazumijevala bi ponovni proces pregovaranja i ponovno odobrenje od navedenih institucija.

"Ako partner bude mogao zadržati sve one elemente koji su definisani u okviru prvobitnog ugovora, naravno da smo mi za to da se taj projekat nastavi i on je već trebalo da počne s realizacijom, znate da su i pripremni radovi gotovi. Sad je stvar do strateškog kineskog partnera može li i je li tehnički moguće projekat strateški završiti u zadanim okvirima", rekao je Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

Po ugovoru najvažnija oprema u blok 7 trebalo je da bude po licenci "General electrica", gdje je i kotao koji je srce bloka 7.

Grupacija "Gezhouba" sada traži da umjesto američke opreme i njihove instalacije dijelovi budu nabavljeni iz Kine. Potez kompanije "General electric" posljedica je trenda u svijetu, odnosno da se kompanije koje proizvode opremu za proizvodnju energije iz uglja povlače iz tih projekata jer oni nemaju budućnost, smatra Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

"Ugovorom za blok 7 je definisana jedna vrsta opreme i jedan kvalitet. Kinezi nisu u mogućnosti isporučiti tu opremu. Samim tim ugovor je ništavan i treba ga raskinuti. To je u stvari najbolje rješenje za BiH i za građane, da se najbezbolnije izvuče iz projekta koji je od početka bio osuđen na propast", ističe Žiško.

Taj objekat, dodaje on, i da je izgrađen bio bi neminovno zatvoren u narednih 20 godina jer fosilna goriva izlaze iz upotrebe.

Evropska energetska zajednica je početkom godine objavila studiju u kojoj su kritikovane zemlje zapadnog Balkana koje su samo u 2017. godini potrošile 1,2 milijarde eura na izravne i neizravne subvencije za sektor ugljena. Nakon toga ova zajednica uvela je sankcije BiH zbog ozbiljnih i trajnih propusta u poštivanju pravila i direktiva te organizacije.

Zajednica je službeno otvorila postupak protiv BiH za rješavanja spora o planiranoj garanciji Federacije BiH za kredit od 614 miliona eura od kineske Eximbanke.

Bosni i Hercegovini su suspendovana određena prava prema Ugovoru o energetskoj zajednici i to zbog nepoštivanja Drugog energetskog paketa u sektoru plina, Direktive o sumporu i gorivima, kao i Trećeg energetskog paketa za električnu energiju i plin, navedene su zamjerke ove zajednice.

Stoga se postavlja i pitanje da li se firma "General electric" odlučila povući usljed pritisaka Evropske energetske zajednice, ali i šta će biti dalje.

"Otvara se nekoliko pitanja... Ako ne bude bloka 7, hoće li se produžiti upotreba postojećih blokova koji je trebalo da budu zamijenjeni blokom 7? To su blokovi 3, 4 i 5 koje smo naveli u Nacionalnom planu smanjenja emisija da ćemo ih postepeno izvoditi iz upotrebe. I imamo obavezu do 2030. godine da smanjimo emisije štetnih gasova. Inače ćemo plaćati novčane penale", smatra Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ukoliko ne bude predviđenog bloka, hoće li to ugroziti snabdijevanje električnom energijom BiH, ali i izvoz struje, dalje pita ministar.

"Treća stvar je da je 'Elektroprivreda' stavila jedan zamašan plan da do 2035. godine iz obnovljivih izvora energije proizvodi 850 megavata iz hidropotencijala, vjetropotencijala, solarnih elektrana. Kako će se sada ti planovi moći ubrzati da bi se zamijenio ovaj nedostatak koji podrazumijeva da eventualno ne bude bloka 7", kaže ministar i dodaje da je posebno bitno pitanje šta će biti sa rudnikom i rudarima kojima će trebati zbrinjavanje, ali ostaje i otvoreno pitanje dekarbonizacije.