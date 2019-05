Izložbeni prostor u Lincu na usluzi privrednim društvima iz Republike Srpske

​LINC - Proizvodi 32 privredna društva iz Republike Srpske od danas su izloženi u poslovnom prostoru u Lincu, a cilj je promocija za potencijalne kupce i partnere sa tržišta Austrije, Njemačke i Češke.

Prostor je obezbijedila Područna privredna komora Banjaluka u saradnji s Predstavništvom Republike Srpske u Austriji i Evropskom inicijativom za jugoistočnu i istočnu Evropu.

Troškove zakupa i funkcionisanja prostora u prvoj godini pokrivaće Kabinet predsjednika Republike Srpske, koji je podržao ovaj projekat.

Svečanom otvaranju, pored zvaničnika i privrednika Republike Austrije, prisustvovali su i Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, kao i šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, izjavio je da je izložbeni prostor za domaće kompanije jedna od kapija za ulazak preduzeća iz Republike Srpske na nova tržišta.

"Nismo bez razloga odabrali prostor Gornje Austrije jer je Linc oko 200 kilometara udaljen od Beča, Minhena i Praga, oko 100 kilometara od Salcburga, a u blizini je Graca. To je veoma dobra lokacija koja može da pokrije najveće gradove Austrije i da bude veoma blizu centara u Njemačkoj i Češkoj kako bismo i ta tržišta mogli pokrivati", rekao je Račić.

Dodao je još da ovo nije benefit samo za 32 firme koje izlažu u prostoru, jer svaka od tih firmi ima svoje dobavljače, i kroz taj lanac će biti zastupljene još desetine preduzeća, koja će moći da povećaju proizvodnju na osnovu aktivnosti koje preduzimaju Privredna komora i Predstavništvo Republike Srpske u Austriji u pogledu prezentacije tih proizvoda i njihovog plasmana na austrijsko tržište.

Radovan Višković je kazao kako je posebno važno što u ovom projektu učestvuju firme iz različitih oblasti poput drvoprerađivača, građevinskih firmi, predstavnika prerađivačke industrije čiji će se proizvodi, zahvaljujući izložbenom prostoru, promovisati na inostranom tržištu.

On je posjetu Austriji iskoristio za sastanak s predstavnicima dijaspore iz Gornje Austrije, koje je pozvao da promovišu potencijale Republike Srpske, posebno u oblasti privrede i turizma.

On je ponovio da je jačanje realnog sektora i povećanje stope zaposlenosti jedan od prioriteta Vlade Republike Srpske, što je i predviđeno sprovođenjem mjera i aktivnosti iz Programa ekonomskih reformi.

Višković se sastao i s Markusom Štraserom, direktorom kompanije "Mreža-Network", koji je najavio da će proizvodni pogon u Temišvaru u Rumuniji preseliti u Republiku Srpsku.

"Premijer me je obavijestio o novim pogodnostima za investitore i to me je uvjerilo da odlučim o preseljenju pogona u kojem će posao dobiti 300 radnika", rekao je Štraser.

"Mreža-Network" već uspješno posluje u Derventi i zapošljava više stotina radnika.