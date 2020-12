Izvoz piletine i jaja ugrožen jer BiH nema odluke o plaćanju testova

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina bi na proljeće mogla ostati bez dozvole za izvoz industrijskih jaja i pilećeg mesa, te prerađevina u Evropsku uniju jer veterinarske laboratorije, odnosno laboratorija koja je referentna za bolesti kod peradi neće bez obezbijeđenog finansiranja da uradi analize.

Kako je "Nezavisnim" ukratko objašnjeno, referentna laboratorija je Veterinarski fakultet u Sarajevu, ali oni ne žele da urade testiranje dok im se ne plati, a novac niko ne uplaćuje zato što u odluci o određivanju referentnih laboratorija koju je donijelo Vijeće ministara BiH nije rečeno ko će plaćati to održavanje referentnosti.

Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH ovim povodom u svom saopštenju kaže da se radi o neuspjehu institucija u BiH da ispune svoje obaveze iz sporazuma o izvozu postignutog sa EU Uredom za hranu i veterinarstvo (EU FVO) i pripadajućeg Akcionog plana. Prema tom planu iz maja 2019. godine, Kancelarija za veterinarstvo BiH, koja djeluje u sklopu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dužna je da osigura da se jednom godišnje provede testiranje peradi u BiH na Newcastle oboljenje i Aviarnu influencu, te da o nalazima testiranja obavijesti EU FVO. Kancelarija je već dva puta tražila od EU FVO-a da odgodi testiranja dok se to pitanje ne riješi. EU FVO je dva puta dao svoje odobrenje, ali je 31. mart 2021. postavljen kao krajnji rok za provođenje i izvještavanje o nalazima testiranja.

Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH, na pitanje "Nezavisnih" zašto se rizikuje izvoz piletine i industrijskih jaja u EU i zbog čega bi 20.000 radnika moglo ostati bez egzistencije objašnjava da bi se to moglo desiti zbog toga što BiH nije ispunila petu tačku Akcionog plana za izvoz peradi u Evropu.

"Oni su nama dali dozvolu za izvoz, ali u akcionom planu postoje još četiri tačke koje treba da ispunimo, a jedna od njih je da se izvrši interlaboratorijsko testiranje i da to uradi referentna laboratorija sa još dvije laboratorije koje imaju akreditovane metode za te bolesti. Na Veterinarskom fakultetu to nisu željeli da urade jer je odluka o referentnosti donesena još 2005. godine, bez određivanja toga ko njima daje sredstva za održavanje te referentnosti. Oni su 15 godina radili bez postavljanja pitanja, a sad su počeli ucjenjivati da neko treba to da im plati pa da onda urade interlaboratorijsko testiranje. Obećavali su nam da će testiranje obaviti do kraja šestog mjeseca, pa do kraja devetog. Mi smo u međuvremenu molili u Evropi da nam prolongiraju rok za slanje rezultata, pa smo sad dobili rok do 31. marta iduće godine. Međutim, na fakultetu i dalje ne žele da to urade dok im neko ne uplati pare, a mi ne znamo ko im treba uplatiti, jer prema odluci Vijeća ministara niko nema pravni osnov za to", kaže Kalaba, koji ipak ističe uvjerenje da će ovo pitanje biti riješeno.

"Obavijestio sam resornog ministra Stašu Košarca, koji je već održao neke sastanke, a održaće ih još i mislim da će se to riješiti", kaže Kalaba.

Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH, upozorio je da bi bh. proizvođači industrijskih jaja i pilećeg mesa i prerađevina od 31. marta 2021. godine mogli ostati bez teško stečenih dozvola za izvoz u EU.

"Veterinarski ured BiH identifikovao je Veterinarski fakultet u Sarajevu, Veterinarski institut Republike Srpske i Veterinarski institut u Bihaću kao institucije certifikovane za provođenje testiranja, ali nije dogovorio uslove pod kojima bi se takvo testiranje provodilo, i tu je došlo do zastoja. Ako do testiranja ne dođe i izvještaj ne bude dostavljen do zadanog roka, odobreni bh. izvoznici industrijskih jaja i svježeg pilećeg mesa i prerađevina, uključujući 'Agreks', 'Brovis', 'Madi', 'Ovako' i 'Perutninu Ptuj', više neće moći izvoziti u EU", upozorio je Jabandžić.

Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH pozvao je stoga Kancelariju za veterinarstvo BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Vijeće ministara BiH s jedne strane, i Veterinarski fakultet i institute s druge, da se dogovore kako će se provesti testiranje peradi u BiH do zadanog roka.

Predrag Miličić, direktor firme "Agreks" i kopredsjedavajući Koordinacionog tijela za peradarstvo u BiH, za "Nezavisne" kaže da su oni jedina firma iz BiH koja ima pristup evropskom tržištu kada su jaja za industrijsku preradu u pitanju, te da zastupaju interese svih firmi koje izvoze. Odlučili su da izvrše pritisak na institucije da počnu da rade i završe svoj dio posla.

"Mi kao realni sektor ne ulazimo i ne moramo ni da znamo kako su Savjet ministara, fakultet, laboratorije... odredili taj prostor. Mi pozivamo na razum i da termin 31.3.2021. ne bude upitan jer bi to napravilo nemjerljivu štetu BiH, kompanijama i našem imidžu. Za podsjećanje, mi kao kompanija 'Agreks' smo od 2006. do 2019. potrošili na to da dobijemo rješenje za izvoz, da bi ono sad zbog nerada bilo dovedeno u pitanje. Ne interesuje nas kako će to riješiti, mi smo svoje uradili i bitno je da nas institucije ispoštuju. Ne upiremo prstom ni u koga, ali postavljamo i postavljaćemo pitanje ko je krivac i taj će morati snositi odgovornost ukoliko se ne iznađe rješenje", kaže Miličić.