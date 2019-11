Jače kontrole i SAP dali rezultate: Rast javnih prihoda u Srpskoj od tri odsto

BANJALUKA - Javni prihodi Republike Srpske po osnovu poreza i doprinosa već nekoliko godina rastu za oko tri odsto godišnje, a posebno je to izraženo u posljednje dvije godine, podaci su Poreske uprave RS.

Samo za 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupljeno je ukupno 2,079 milijardi KM, što je za 59,2 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

U Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da se taj rast može pripisati prije svega njihovim aktivnostima kroz redovnu naplatu i terenske kontrole, ali i digitalizaciji usluga.

"Intenzivirali smo primjenu indirektnih metoda u utvrđivanju poreske osnovice. Pojačane su i aktivnosti na kontroli ispravnosti prikazivanja prometa preko fiskalnih kasa, te je nastavljen intenzivan rad inspektora istražilaca na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza. Započeli smo i pojačane kontrole sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u koverti, a sve ove mjere i aktivnosti u značajnoj mjeri su uticale na rast naplate prihoda", naglašavaju, između ostalog, u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Na pozitivne trendove u naplati je, tvrde, sigurno uticala i primjena Integrisanog informacionog sistema, poznatijeg kao SAP, u posljednje dvije godine.

"Prije svega, omogućeno nam je automatsko izdavanje opomena, kao i izrada rješenja prinudne naplate, koja više ne zavise od subjektivnog faktora. Efekti primjene SAP informacionog sistema ogledaju se i u razvoju elektronskih usluga kao što su elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijavljivanja radnika, što značajno smanjuje troškove i štedi vrijeme i nama i poreskim obveznicima. Do sada implementirane funkcionalnosti sistema su značajno unaprijedile naš rad, te očekujemo da će se okončanjem preostalih funkcionalnosti postići puni efekat ovog projekta u vidu povećanja poreske discipline, a time i još veće naplate prihoda, ali i promjene ponašanja naših zaposlenih", navode iz ove uprave.

Poreska uprava Republike Srpske je, podsjećamo, u 2017. godine zaključila ugovor o realizaciji projektnih usluga implementacije integrisanog informacionog sistema sa konzorcijumom koji predvodi kompanija "Prointer" iz Banjaluke.

Ekonomista udruženja SWOT Predrag Duduković smatra da je nesporno da je primjena tog sistema u posljednjih godinu-dvije dovela do jako dobre naplate tekućih prihoda Poreske uprave Republike Srpske.

"Taj sistem je puno uticao na ažurnost i on ne dozvoljava da kao ranije neko može da ne prijavi ili ne plati poresku obavezu i po godinu dana i nikom ništa. Sada im prijeti blokada računa vrlo brzo nakon isteka roka za plaćanje obaveza. Moguće je da i dalje ima izuzetaka, ali ako se sistem primjenjuje onako kakav on jeste, ne može se desiti da neko šest mjeseci ne plati obaveze. To je po meni glavni razlog za povećanu naplatu javnih prihoda i ti pozitivni efekti informacionog sistema su nesporni, bez obzira na pitanja koliko je on trebalo da bude plaćen, koja imamo u javnosti. Bilo bi dobro da je to povećanje dominantno zbog povećane poslovne aktivnosti i rasta broja zaposlenih, ali realno, to nije u tolikom obimu uticalo", kaže on.

"SAP je u Poreskoj upravi omogućio povezivanje, automatizaciju i optimizaciju procesa. Jedna od važnijih funkcionalnosti tog sistema je automatizacija procesa slanja opomena za podnošenje poreskih prijava i opomena za plaćanje poreskih obaveza. Omogućava i elektronsko podnošenje poreskih prijava, te onlajn registraciju korisnika naplate doprinosa. Pored toga, SAP pokriva i poresko knjigovodstvo, finansijsko računovodstvo, vođenje upravnih postupaka, upravljanje ljudskim resursima, informacionu bezbjednost", objašnjava rukovodilac ovog projekta u "Prointeru" Bojan Stanković, prenosi "Srpskainfo".