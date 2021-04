Jahorina preuzima upravljanje Andrićgradom: "Još jedna uspavana ljepotica"

PALE - Menadžment Olimpijskog centra Jahorina preuzima upravljanje turističkim kompleksom Andrićgrad u Višegradu, saopšteno je iz ovog centra.

Iz OC Jahorina je saopšteno da je cilj da se oživi "još jedna uspavana ljepotica Republike Srpske".

Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnaić rekao je da im je cilj da od Jahorine, preko Tare, do Zlatibora naprave jednu turističku regiju, a da Andrićgrad i Mećavnik budu vezivni faktori.

"Plan je da ljudi koji zimuju sedam dana na Zlatiboru, Tari ili Jahorini, dva dana provedu u Andrićgradu. Takođe, imamo zajedničku ideju sa opštinom Bajina Bašta da pokrenemo realizaciju projekta Gondola od Perućca do Mitrovca i da na taj način zaokružimo čaroban prsten oko Drine - gondolom do Perućca, pa brodom do Andićgrada", naveo je Ljevnaić.

Prema njegovim riječima, kada je menadžment krenuo da priprema projekat razvoja Gornjodrinske regije, pronašao je veliki broj mogućnosti za razvoj, pa su sada u fazi planiranja i analize.

"Zaključio sam da se u vrijeme stare Jugoslavije, u ovaj predio sadašnje Republike Srpske i Srbije jako malo ulagalo. To za nas sada predstavlja najveću prednost, jer raspolažemo netaknutim prelijepim prirodnim blagom, sa ogromnim potencijalom za razvoj. Kao što sam vjerovao u Jahorinu, tako vjerujem da ćemo i od ove regije napraviti najveću turističku atrakciju u Evropi", poručio je Ljevnaić.

On je dodao da to nije jedini projekat izvan područja Jahorine, te da im je usvojena i inicijativa da bude izgrađen ski-centar "Igrišta" kod Vlasenice.

"Moj tim je još prije godinu dana napravio razvojni projekat ski-centra 'Igrišta', detaljno razrađen po fazama i investicijama, a Vlada Republike Srpske je usvojila taj projekat. Na Skupštini akcionara smo formirali Poslovnu jedinicu Igrišta i sada predano radimo na pripremi investicija. Realizovanjem ovih projekata napravićemo novu dimenziju u razvoju skijaškog sporta", kaže Ljevnaić.

On navodi da na Igrištima očekuju turiste iz cijele istočne BiH i zapadne Srbije, a simbolično je jer su u blizini rijeke Drine, koja je do sada simbolizovala granicu, a nakon realizacije investicija u Andrićgradu i na Igrištima biće simbol spajanja i razvoja.