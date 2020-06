Jahorina se predstavila u Trebinju: Za svakoga po nešto

Olimpijski centar Jahorina spreman je za ljetnu sezonu, a na Poljicama i vrhu planine su u toku montaže novih adrenalinskih sadržja, kako bi sve bilo završeno do 25. juna, za kada je zakazano otvaranje ljetne sezone na ovoj planini.

Ovo je na promociji ljetne turističke sezone Jahorine u Trebinju istakao Igor Gordić, marketing menadžer Olimpijskog centra Jahorina, koji se ove godine promoviše pod sloganom "Zamijeni more za planinu" zbog situacije sa virusom korona.

"U pitanju su adrenalinski sadržaji Lupster, odnosno Balerina i Tauer ili Toranj, gdje se kod Tauera pritiskom na uže simulira pokret penjanja i spuštanja, zavisno od snage kojom se uže pritiska, a kabina se okreće vertikalno oko svoje ose, ali se isto tako okreće i Lupster, koji ima 8 kabina sa po dva sjedišta, gdje se vrste vožnje biraju kontrolnim konzolama", pojasnio je Goridć.

On kaže da je na vrhu planine Skaj dajv, dugačak 50 metara, koji ide preko jezera i simulira pokret letenja, a na turistima je samo da se adekvatno svežu i uživaju u pogledu na padine Jahorine.

Jezero na vrhu je ambijentalno uređeno, sa pješačkim stazama i molom, a u blizini je i Olimpijski bar, sa sadržajnom gastro ponudom.

"Iz bara možete da idete na sada već jako poznatu apling koster vožnju, kojom idete do 40 kilometara na sat stazom dugačkom dva ipo kilometra i kao takva je jedna od najdužih u Evropi”, kazao je Gordić, napomenuvši da su u funkciji i drugi adrenalinski sadržaji koji su korišteni prošlog ljeta – vožnja šestosjedom, biciklistički sadržaji, staze za šetnje, iks rejser isl", naveo je Gordić.

On je ovom prilikom pozvao i sve međunarodne ultra raning trkače da se na jahorinatrail.com prijave na međunarodnu trku "Jahorina ultra trejl" koja će se na ovoj planini održati 25. i 26. jula, gdje se u dvodnevnom konceptu trkači mogu prijaviti na četiri trke i to mini, midi, ultra i maksi, a trke nose bodove za međunarodnu Trejl raning asocijaciju i do sada je već prijavljeno preko 200 učesnika.

"U pitanju su unaprijeđene rute i poboljšani koncept trčanja, a što se tiče ove trke, želim da pozovem i volontere, čije su prijave takođe u toku i da najavim predavanje u toku trke koje će održati Jovica Spajić, jedan od najpoznatijih svjetskih trkača i promoter trke", dodao je Gordić.

On je istakao da je Olimpijski centar Jahorina u konstantnoj komunikaciji sa nadležnim ustanovama Ministarstva zdravlja RS, sa kojim dogovaraju preduzimanje svih neophodnih mjera, kako bi zdravlje i sigurnost trkača, ali i svih posjetilaca bilo na prvom mjestu, te da je na olimpijskoj ljepotici pripremljeno za svakoga po nešto.